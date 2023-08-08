Tete Galatasaray yolunda

Galatasaray, Brezilyalı yıldız Tete'de mutlu sona ulaştı. Galatasaray, Fenerbahçe’nin masadan kalktığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Tete ile anlaşmaya vardı.

Sozcu.com.tr

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Galatasaray transferde bir bombayı daha patlatmak üzere… Sarı-kırmızılılar, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'den ayrılan Brezilyalı yıldız Tete'yi kadrosuna katıyor.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen, Fenerbahçe'nin dün yaptığı “Hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır” açıklamasıyla masadan kalktığını duyurduğu 23 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusuyla anlaşmaya varıldı.

HUKUKİ ARAŞTIRMA YAPILIYOR

Yapılan pazarlıklar sonrası Tete ile yıllık 2.8 milyon Euro maaş artı 4.5 milyon Euro imza parasında el sıkışıldı. Dün İstanbul'dan bir paylaşım yapan başarılı oyuncu, fotoğrafta Mauro Icardi'nin gol sevincini anlatan emojiler kullanarak transferin ateşini yaktı.

Yönetimin, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Tete için FIFA’da davalık olmamak adına hukuki araştırma yaptığı, 4 yıllık kontratta imzaların kısa sürede atılacağı belirtildi.

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