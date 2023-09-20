Tete: Manchester United’ın durumundan faydalanmak istiyoruz

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 2-2 berabere kaldığı Kopenhag maçında takımının ikinci golünü atan Tete, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

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Galatasaraylı futbolcu Mateus Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Danimarka’nın Kopenhag ekibiyle 2-2 berabere kaldıkları maçta skora katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray’ın ikinci golünü atan ve maçın adamı seçilen Brezilyalı futbolcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada müsabakanın zor geçtiğini belirterek, “Şampiyonlar Ligi maçı bu. Oyuna iyi başladık. Fırsatlar bulduk fakat bunları değerlendiremedik. Daha sonra oyuna girmekten ve gol atıp, asist yapmaktan dolayı mutluyum.” dedi.

Bayern Münih ve Manchester United’ın da yer aldığı grup hakkında görüşleri sorulan Tete, “Önceden ne düşündüğünüzün hiçbir önemi yok. Çünkü futbol sahada 11’e 11 oynanıyor. Bunun favorisi yok. Sahaya çıkıp, oynamanız gerekiyor. Biz de her maça kazanmak için çıkıp, sonuçta ne olacağını beraber göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Manchester United’ın zor bir dönemden geçmesinin kendileri için avantaj olacağını aktaran Tete, “Zor bir dönemden geçiyorlar. Biz de bundan faydalanmak için elimizden geleni yapacağız. Oradan iyi bir skorla dönmeye çalışacağız.” şeklinde görüş belirtti.

Performansından memnun olduğunu dile getiren Brezilyalı futbolcu, “Hoca oyuncuları seçtiği zaman takıma kim faydalıysa onu seçmeye çalışıyor. Bizler de faydalı olmaya çalışıyoruz. Oynadığım zaman goller atarak, asistler yaparak takıma yararlı olmaya çalışacağım.” diye konuştu.

BOEY İLE UYUMU

Tete, aynı kanatta oynadığı Sacha Boey ile uyumlarıyla ilgili soru üzerine, “Her gün daha iyi gidiyor. İdman ve maçlarda çalışıyoruz ve birbirimize daha çok alışıyoruz. İlerleyen zamanda goller atarak, asistler yaparak takımıma faydalı olmaya devam etmek istiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarın statta oluşturduğu atmosfer hakkında ise “Maçın başından sonuna kadar bize destek olan müthiş bir taraftar vardı. İlerleyen günlerde ben de iyi oynayarak, onlara mutluluklar yaşatmak için elimden geleni yapacağım.” açıklamasını yaptı. (AA)