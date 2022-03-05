Tevfik Yamantürk: ‘Bir sabah geliriz ve kulübü elimizden almışlar’

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

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Vodafone Park'ta gerçekleştirilen Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda siyah-beyazlıların Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk bir konuşma yaptı.

Faiz taksimetresinin çalıştığını ifade eden Yamantürk, “Kimse, bir kişi şu kadar borcumuz var demedi. Günde 1 milyon liranın üstünde faiz ödüyoruz. Şu anda da çalışıyor. Bankacılar cumartesi günü bunların geliri yok, almayalım demiyorlar. Bir sabah geliriz ve kulübü elimizden almışlar arkadaşlar. Özür dilerek söylüyorum. Buna da çok zaman kalmadı“ dedi.

“SEÇİMDE ADAYIM”

Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan Divan Kurulu Başkanlık seçimleri ile ilgili konuşan Tevfik Yamantürk, “Ağustos ayında yapılacak seçimlerde teveccüh gösterirseniz yeniden divan başkanlığına ben ve arkadaşlarım adayız. Eğer seçilirsek, aklımızın, gücümüzün ve bilgimizin yettiği kadar hizmet etmeye devam ederiz. Seçilmezsek de alınmayız, üzülmeyiz, darılmayız ve ilk hafta tribünde yerimizi alır maçlarımızı seyrederiz“ ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ’IN BORCU AÇIKLANDI

Vodafone Park’ta gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü 2022 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi. 31 Aralık 2021 itibarıyla toplam borcun 423 milyon 254 bin 721 lirasının kulüp derneğine ait olduğunu vurgulayan Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin borcunun ise 4 milyar 156 milyon 377 bin 373 lira olduğunu aktardı. Siyah-beyazlı kulübün, kasım ayındaki toplantıda toplam borcunun 434 milyon 479 bin 748 lira olduğu açıklanmıştı.