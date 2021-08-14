TFF 1. Lig: İstanbulspor: 3 – Manisa FK: 4
TFF 1. Lig’in ilk haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK’ya 4-3'lük skorla mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR:
- 8. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Anıl Koç’un verdiği pasta kale önünde bulunan Dever Orgill'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
- 18. dakikada defanstan atılan uzun topta orta sahada Dever Orgill'in indirmesiyle topu önünde bulan Sertaç Çam'ın sol kanattan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.
- 33. dakikada ceza sahası içinde Dever Orgill'in vuruşunda defanstan dönen topu alan Andre Sousa’nın şutunda meşin yuvarlak kalenin sağından ağlarla buluştu. 0-2
- 41. dakikada Manisa FK’nın geri pasında araya giren İbrahim Yılmaz’ın sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda top filelere gitti. 1-2
- 64. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda defanstan seken topu Emir Kaan Gültekin tamamlamak isterken ceza sahası içinde topu önünde bulan İbrahim Yılmaz, skora eşitliği getiren golü attı. 2-2
- 67. dakikada Sertaç Çam'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Dever Orgill ceza sahası içinde sağ taraftan kaleci Alperen Uysal’ı geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3
- 88. dakikada sol kanattan Sertaç’ın pasında ceza sahası içinde Dever Orgill’in bekletmeden vuruşunda top filelere gitti. 2-4
- 90+4. dakikada ceza sahası içinde Sadi Karaduman’ın Eduart Rroca’ya yaptığı müdahale sonrasında hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
- 90+5. dakikada penaltıda topun başına geçen İbrahim Yılmaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-4