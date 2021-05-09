TFF 1. Lig Play-Off’una katılacak takımlar! Süper Lig için son viraj…

Süper Lig’e yükselme şansını sürdürmek için Play-Off’a kalmayı hedefleyen TFF 1. Lig takımlarından üçü belli oldu.

Deplasmanda Ankaraspor’u 2-0 yenen İstanbulspor, Balıkesirspor’u 5-0 yenen Altınordu ve Bandırmaspor’u 4-3 yenen Altay, Süper Lig’e yükselmek için Play-Off’ta mücadele etmeye hak kazanan takımlar oldu.

Dört takımın yer alacağı Play-Off’a katılacak son takım, 20.30’da başlayacak maçların sonucunda ligi üçüncü sırada bitirecek ekiplerden (Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor) biri olacak.

Öte yandan ligi 7. sırada tamamlayan Ankara Keçiörengücü, son maçında Bursaspor’u 3-0 yenmesine rağmen, Altınordu’nun puan kaybetmemesi nedeniyle Play-Off şansını son maçta kaçırmış oldu.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Bu sonuçların ardından Play-Off Yarı Final eşleşmesinde Altay’ın rakibi İstanbulspor olurken, Altınordu ise ligi 3. sırada bitirecek takımla karşılaşacak.