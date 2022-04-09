TFF 1. Lig’de Balıkespor küme düştü

Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor'a 3-1 mağlup olan Balıkesirspor'un normal sezonun bitimine 7 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

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Spor Toto 1. Lig’de Adanaspor’a 3-1 mağlup olan Balıkesirspor’un normal sezonun bitimine 7 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Karşılaşmada Balıkesirspor, 10. dakikada Halil Çolak ile öne geçerken, Adanaspor’a galibiyeti getiren golleri 34. Fıratcan Üzüm, 39. ve 53. dakikalarda Amadou Ciss kaydetti.

Bu sonucun ardından Balıkesirspor, ligde 11 puanda kaldı. Adanaspor ise 41 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Balıkesirspor, kendi sahasında Menemenspor ile karşı karşıya gelecek. Adanaspor ise Ankaragücü deplasmanına gidecek.