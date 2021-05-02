TFF 1. Lig’de lebalep son haftaya… Sokağa çıkma yasağına rağmen…

TFF 1. Lig'de averajla ilk üç sırada yer alan takımlar, maçlarını kazanarak şampiyonluk yarışını son haftaya taşıdılar. Lider, Adana Demirspor, Balıkesirspor'u 3-0, takipçisi Giresunspor, Akhisarspor'u 3-0, üçüncü Samsunspor ise Ankaraspor'u 3-1 mağlup etti.

Ancak şampiyonluk yarışının önüne geçen konu sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen tribünlere seyirci alınmasıydı. Ülkede corona virüsü nedeniyle 17 Mayıs'a kadar devam edecek tam kapanmaya karşın hem Adana'da hem de Giresun'da yaklaşık 5 biner seyirci tribünlerdeydi. Demirspor maçında gelen tepkilerin ardından ikinci yarıda polis tribünleri boşalttı.

Seyircisiz oynayan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım bu duruma büyük tepki gösterdi. Yüksel Yıldırım, açıklamasında “TFF'ye de yazdım açık ve net: Ben taraftarımı içeriye alamıyorum, neden Adana Demirspor her yere rahat rahat giriyor? ‘Süleyman Soylu'nun oğlu’ dediler, ‘İçişleri Bakanı'nın oğlu’ dediler. Açık açık bunlar konuşuluyor” ifadelerini kullandı.