TFF 1. Lig’e yükselen Pendikspor ve Sakaryaspor kupalarına kavuştu

TFF 1. Lig'e yükselen TFF 2. Lig Beyaz Grup şampiyonu Pendikspor ve Kırmızı Grup şampiyonu Sakaryaspor, kupalarını aldı.

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TFF 2. Lig’in iki şampiyonu Pendikspor ve Sakaryaspor kupa töreni düzenledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyon olan ve 1. Lig’e yükselen Pendikspor, Pazarspor ile oynanan maçtan sonra düzenlenen törende kupasına kavuştu.

2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon olan Sakaryaspor ise, Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda Kahramanmaraşspor A.Ş. ile oynanan maçtan sonra kupa töreni düzenledi.