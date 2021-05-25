TFF 1. Lig’in 20 takımlı olması gündemde! Kocaelispor ve Sakaryaspor…

TFF 2. Lig Play-Off finalinde 28 Mayıs Cuma günü oynanacak Kocaelispor-Sakaryaspor maçı öncesi önemli bir gelişme yaşanıyor.. Gelecek sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek son takımın belli olacağı kader maçı öncesi 20 takımlı lig düşüncesi yeniden gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde 1. Lig Kulüpler Birliği resmi bir yazıyla ligin önümüzdeki sezon 19 yerine 20 takımlı oynanmasını istemiş ve bu öneri Kocaelispor-Sakaryaspor maçı öncesi bir kez daha yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı.

NİHAT ÖZDEMİR’DEN AÇIKLAMA

Kritik mücadeleye 3 gün kala Türkiye Futbol Federasyonu’nda 20 takımlı TFF 1. Lig kararı çıkarsa hem Kocaelispor hem de Sakaryaspor play-off finali oynanmadan bir üst lige çıkmış olacak. Geçtiğimiz günlerde yayıncı kuruluşun canlı yayınına katılan TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Lig’in 19 takımla oynanacağını açıklamış ve ”Her hafta 1 takım bay olacak. 20 takımla oynansın başvurusu yapıldı ancak sezon başında karar vermediğimiz için 19 takımla oynanacak, değişiklik olmayacak” ifadelerini kullanmıştı.

ÖNERİ UYGUN BULUNURSA 2 TAKIM DA ÜST LİGE DAVET EDİLECEK

Türk futbolunun iki köklü kulübü Kocaelispor ve Sakaryaspor’un hem seyircisiz finale sıcak bakmaması hem de gelecek yıl BAY haftasının kaldırılması açısından bu doğrultuda bir talepleri oluştu. Türkiye Futbol Federasyonu 2. lig ekiplerinden gelen bu talebi yeniden değerlendirmeye aldı. TFF yönetimi 1. Lig'in 20 takımla oynanması önerisini uygun bulursa, 2.Lig Play-Off finalistleri Kocaelispor ve Sakaryaspor’u doğrudan üst lige davet edecek. Bu şekilde 1.Lig 20 takım olacak. TFF yönetiminin konuyu kısa süreçte görüşüp 28 Mayıs Cuma günkü Play-Off finali öncesinde kararını ilan etmesi bekleniyor.