TFF 2. Lig fikstürü çekildi
TFF 2. Lig 2022-2023 sezonu fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Orhan Saka Konferans Salonu’ndaki TFF 2. Lig fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.
TFF 2. Lig, 28 Ağustos tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ilk yarı 18 Aralık’ta sona erecek. İkinci yarı ise 15 Ocak’ta başlarken, normal sezon 29 Nisan 2023’te tamamlanacak. Ardından play-off müsabakaları oynanacak.
Kırmızı Grup ilk hafta programı şöyle:
Adıyaman FK – 1461 Trabzon FK
Zonguldakspor – Fethiyespor
Vanspor FK – Pazarspor
İskendurunspor – Balıkesirspor
Diyerbekirspor – Uşakspor
Karacabey Belediyespor – Bucaspor 1928
Etimesgut Beledyespor – Sarıyer
Kastamonuspor – Serik Belediyespor
Ankara Demirspor – Kırşehir Belediyespor
Kocaelispor – Kırklarelispor
Beyaz Grup ilk hafta programı şu şekilde:
İnegölspor – Bayburt Özel İderespor
24 Erzincanspor – Tarsun İdman Yurdu
Düzcespor – Ankaraspor
Menemenspor – Esenler Erokspor
Isparta 32spor – Amed Sportif Faaliyetler
Arnavutköyspor – Sivas Belediyespor
Şanlıurfaspor – Çorum FK
Somaspor – Batman Petrolspor
Nazilli Belediyespor – Afyonspor
Bursasspor (BAY)