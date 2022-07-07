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TFF 2. Lig fikstürü çekildi

TFF 2. Lig 2022-2023 sezonu fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

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TFF 2. Lig fikstürü çekildi

Orhan Saka Konferans Salonu’ndaki TFF 2. Lig fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

TFF 2. Lig, 28 Ağustos tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ilk yarı 18 Aralık’ta sona erecek. İkinci yarı ise 15 Ocak’ta başlarken, normal sezon 29 Nisan 2023’te tamamlanacak. Ardından play-off müsabakaları oynanacak.

Kırmızı Grup ilk hafta programı şöyle:

Adıyaman FK – 1461 Trabzon FK

Zonguldakspor – Fethiyespor

Vanspor FK – Pazarspor

İskendurunspor – Balıkesirspor

Diyerbekirspor – Uşakspor

Karacabey Belediyespor – Bucaspor 1928

Etimesgut Beledyespor – Sarıyer

Kastamonuspor – Serik Belediyespor

Ankara Demirspor – Kırşehir Belediyespor

Kocaelispor – Kırklarelispor

Beyaz Grup ilk hafta programı şu şekilde:

İnegölspor – Bayburt Özel İderespor

24 Erzincanspor – Tarsun İdman Yurdu

Düzcespor – Ankaraspor

Menemenspor – Esenler Erokspor

Isparta 32spor – Amed Sportif Faaliyetler

Arnavutköyspor – Sivas Belediyespor

Şanlıurfaspor – Çorum FK

Somaspor – Batman Petrolspor

Nazilli Belediyespor – Afyonspor

Bursasspor (BAY)