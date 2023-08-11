TFF, 2024-2025 sezonu için UEFA kupalarına katılımları açıkladı: 5 Türk takımı Avrupa’da
Gelecek sezon Avrupa arenasında bizi kimlerin temsil edeceğini merak ediyor musunuz? Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi duyurusuna göre UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde sahne alacak takımlarımızın kriterleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takım sayısını açıkladı.
TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “UEFA’nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca, 2024-2025 Sezonunda Ülkemiz, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi’nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir.” ifadelerine yer verildi.
2024-2025 Sezonunda UEFA Kulüpler Arası Müsabakalara Katılım Kuralları:
- Standart Katılım Kuralları:
- Süper Ligi 1. sırada bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek 1. takım olur.
- Süper Ligi 2. sırada bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek 2. takım olur.
- Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.
- Süper Ligi 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.
- Süper Ligi 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek takım olur.
- Özel Katılım Kuralları:
- Eğer Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanırsa;
- Süper Ligi 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.
- Süper Ligi 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.
- Süper Ligi 5. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek takım olur.
- Eğer Türkiye Kupası'nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 3. sırada bitirirse;
- Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.
- Süper Ligi 4. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.
- Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek takım olur.
- Eğer Türkiye Kupası'nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 4. sırada bitirirse;
- Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.
- Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.
- Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek takım olur.
- Eğer Türkiye Kupası'nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 5. sırada bitirirse;
- Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 1. takım olur.
- Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek 2. takım olur.
- Süper Ligi 4. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek takım olur.