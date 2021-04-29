TFF, 3 ligin play-off tarihlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu’nun bugün yaptığı toplantıda 2020 – 2021 Sezonu TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig play-off müsabakalarının tarihleri belirlendi.

Play-off final müsabakalarının oynanacağı il merkezleri ve stadyumlar ise daha sonra ilan edilecek.

Play-off müsabaka tarihleri şöyle;

TFF 1. LİG

Yarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs Pazartesi

Yarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs Cuma

Final: 25 Mayıs Salı

MİSLİ.COM 2. LİG

Çeyrek Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Çarşamba

Çeyrek Final 2. Maçlar: 16 Mayıs Pazar

Yarı Final 1. Maçlar: 20 Mayıs Perşembe

Yarı Final 2. Maçlar: 24 Mayıs Pazartesi

Final: 28 Mayıs Cuma

MİSLİ.COM 3. LİG