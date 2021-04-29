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TFF, 3 ligin play-off tarihlerini açıkladı

2020 - 2021 Sezonu TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig play-off müsabakalarının tarihleri belirlendi.

Güncellenme: 17:10, 29/04/2021
Spor HaberleriFutbol
TFF, 3 ligin play-off tarihlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu’nun bugün yaptığı toplantıda 2020 – 2021 Sezonu TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig play-off müsabakalarının tarihleri belirlendi.

Play-off final müsabakalarının oynanacağı il merkezleri ve stadyumlar ise daha sonra ilan edilecek.

Play-off müsabaka tarihleri şöyle;

TFF 1. LİG

  • Yarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs Pazartesi
  • Yarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs Cuma
  • Final: 25 Mayıs Salı

MİSLİ.COM 2. LİG

  • Çeyrek Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Çarşamba
  • Çeyrek Final 2. Maçlar: 16 Mayıs Pazar
  • Yarı Final 1. Maçlar: 20 Mayıs Perşembe
  • Yarı Final 2. Maçlar: 24 Mayıs Pazartesi
  • Final: 28 Mayıs Cuma

MİSLİ.COM 3. LİG

  • Çeyrek Final 1. Maçlar: 6 Mayıs Perşembe
  • Çeyrek Final 2. Maçlar: 10 Mayıs Pazartesi
  • Yarı Final 1. Maçlar: 15 Mayıs Cumartesi
  • Yarı Final 2. Maçlar: 19 Mayıs Çarşamba
  • Finaller: 23 veya 24 Mayıs
Çarşamba Cuma Cumartesi Futbol pazar Pazartesi Perşembe salı TFF Türkiye