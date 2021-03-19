Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

TFF açıkladı: Bir üst klasman hakemi corona virüsüne yakalandı

TFF, yapılan kontroller sonrasında bir üst klasman hakeminin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Güncellenme: 12:18, 19/03/2021
Spor HaberleriFutbol
TFF açıkladı: Bir üst klasman hakemi corona virüsüne yakalandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu tarafından yaptırılan rutin corona virüsü kontrollerinde bir üst klasman hakeminin testinin pozitif çıktığı açıklandı. Corona virüsüne yakalanan hakemin ismi belirtilmezken, semptom göstermediği ve tedbir amaçlı karantinaya alındığı bilgisi verildi.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bir Üst Klasman hakemimizin 17.03.2021 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.

Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

TFF Sağlık Kurulu”

Çarşamba Corona Futbol internet Sağlık TFF Türkiye