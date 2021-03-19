TFF açıkladı: Bir üst klasman hakemi corona virüsüne yakalandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu tarafından yaptırılan rutin corona virüsü kontrollerinde bir üst klasman hakeminin testinin pozitif çıktığı açıklandı. Corona virüsüne yakalanan hakemin ismi belirtilmezken, semptom göstermediği ve tedbir amaçlı karantinaya alındığı bilgisi verildi.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bir Üst Klasman hakemimizin 17.03.2021 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.

Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

TFF Sağlık Kurulu”