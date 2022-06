TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sert yanıt: Cümleye dostum diye başlayıp…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, TFF başkanlığına aday olduğunu duyuran Mehmet Büyükekşi hakkındaki açıklamalarının ardından Büyükekşi'den yazılı bir yanıt geldi. Ali Koç'un iddialarına yanıt veren Büyükekşi, "TFF'ye baskı kurmak, kulüp stratejinizin parçası olabilir. Ama yeni dönemde bunların işe yaramayacağını nezaketle belirtmek isterim" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Mali Genel Kurul’da TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi’nin doğru isim olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Ali Koç, Bu hatadan dönemlim. Söz konusu adayla sıkıntım yoktur. Hatta dostumdur. Ama elimdeki bilgiler sebebiyle söylüyorum, yumuşak karın oluşturabilecek bir durum söz konusudur” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin üzerine yazılı bir açıklama yayınlayan Mehmet Büyükekşi, TFF’nin her koşulda, her futbol kulübüne mutlaka eşit mesafede olmak zorunda olduğunu dile getirdi. Ali Koç’un kendisi için ‘dostum’ demesine de imalı bir yanıt veren Büyükekşi, “Cümleye dostum diye başlayıp sorumsuzca davranabilirsiniz. Nasıl olsa, seçimlerden sonra gönlünü alırım yanılgısıyla hırslarınıza yenik düşebilirsiniz. TFF’ye baskı kurmak, kulüp stratejinizin bir parçası dahi olabilir. Ama bu yeni dönemde bunların işe yaramayacağını nezaketle belirtmek isterim” dedi.

İşte Mehmet Büyükekşi’nin yaptığı açıklama:

“Bu TFF seçimlerinde Türk futbolunun tüm paydaşlarıyla birlikte hareket etmek istediğimi daha önce de ifade etmiştim. Gecikmeye tahammülü olmayan sorunlarla başa çıkmamızın tek yolu; birlikte ve futbolun iyiliklerine ve başarısına odaklanmış, özel ajandalardan arındırılmış bir güven ortamını yaratmaktan geçiyor. Bu kurum her koşulda, her futbol kulübüne mutlaka eşit mesafede olmak zorunda.”

“ZAMANA KARŞI YARIŞIYORUZ”

“Adaylık sürecimin başından beri tüm dikkatimi, her kademedeki futbol paydaşlarımızla samimi istişarelere ayırdım. Süper Lig, 1’inci Lig, 2’nci Lig, 3’üncü Lig, Kadınlar Ligi ve amatör şubeler de dahil tüm sorunların üstesinden gelebilmek için, derhal çözülmesi gereken yayın ihalesi için, harcama limiti, hakem hataları gözlemci ve temsilci sorunları ve benzeri birçok mesele için, zamana karşı yarışıyoruz. Bizden sonraki yönetim için iyi bir miras bırakmak zorundayız.”

“TFF’YE BASKI KURMAK STRATEJİNİZ OLABİLİR”

“Seçim atmosferlerinde maksadını aşan, ya da farklı ajandaları olan sözler sarf edebilirsiniz. Cümleye dostum diye başlayıp sorumsuzca davranabilirsiniz. Nasıl olsa, seçimlerden sonra gönlünü alırım yanılgısıyla hırslarınıza yenik düşebilirsiniz. TFF’ye baskı kurmak, kulüp stratejinizin bir parçası dahi olabilir. Ama bu yeni dönemde bunların işe yaramayacağını nezaketle belirtmek isterim. Biz, hiçbir şart altında kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık göstermeyeceğiz, her kulübe eşit mesafede duracağız.”

“BEN BU ÜLKEYE OLAN SEVGİMİ İSPATLADIM”

“Son dönemlerde bir kişi veya kurum hakkında olumsuz bir intiba yaratmak istenildiğinde hep aynı argümanlar kullanılır. Çamur at izi kalsın yöntemi uygulanmaya çalışılır. Ben kamuda yıllardır hizmet vermiş ve vermeye devam eden biriyim. Türkiye ihracatının yönetimi ile görevlendirilmiş, bu görevi alırken seçimle ve %100 mutabakatla gelmiş ve tüm dünyada bu ülkenin değerlerini temsil etmek için yetkilendirilmiş biriyim. Ben bu ülkeye olan sevgimi, sadakatimi, maddi ve manevi değerlerimi çoktan ispatladım.”

“HUKUKİ HAKLARIMI SAKLI TUTUYORUM”

“Birlik, beraberlik ve dostluk prensibimi koruyabilmek için şimdilik bu kadarı yeter. Kişilik haklarıma yönelik bu gibi söylemlerde bulunan tüm şahıslarla ilgili hukuki haklarımı ise saklı tutuyorum. Bu hassas günlerde dostluk ve kardeşlik ortamını korumak hepimizin yararınadır.”

“O TOPLANTILARA GELMEK LAZIM”

“Cuma günü gerçekleşen ve 5 saat süren Kulüpler Birliği toplantısı çok önemli bir toplantıydı. Doğaldır ki her kulübün münferit sorunları var ama biz birlikte olursak, “ben” demekten vaz geçip “biz” demeye alışabilirsek, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. O toplantıda bulunan hepimiz bunu gördük. Yani o toplantılara gelmek lazım.”

“KAPIM HERKESE AÇIK”

“Kulüpler Birliği toplantısına girerken, adaylık başvurumuz için 200 imzamız vardı. Cumartesi akşamından sonra ise 234 imzamız oldu. Bu bile bazı şeyleri anlamak için önemli bir ipucu. Her birinin kesintisiz ve artan teveccühlerine teşekkür ediyorum. Dürüst, güvenilir ve futbolun her alanındaki sorunlarına adil çözümler üretebilmek adına kapımın herkese, her kulübe, her sporcuya, futbolun tüm paydaşlarına açık olduğunu bir kez daha söylemek isterim.”

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

“Çıktığım televizyon programında, bundan sonra TFF Başkanı olacak kişinin dik durabilecek bir konumda olması gerektiğini ve yumuşak karnının olmaması gerektiğini ifade etmiştim. Burada her kelimeyi dikkatli seçmem gerek. Argümanın nereye gitti belli. Devletimiz, kamuya personel alırken o kadar ince, detaylı sorgulamalar yapıyor ki. Bir daha bu söz konusu terör örgütüne mensup kimsenin memur olmaması için müthiş bir filtreden geçiriliyor.”

“Telefonunda By-lock çıktığı için büyük sıkıntılar yaşadığını bildiğimiz kişiler var. TFF bana göre; kamu değil belki özel ama aynı hassasiyet ve incelikle, yönetimden personele kadar belirlenmesi gerek. Fenerbahçe SK olarak biz bunu gündeme getirmek zorundayız. Çünkü biz bu örgütün saldırısına uğradık. İtibarımız, saygınlığımız zedelendi, yerle bir oldu. Belimizi büktüler. Yeni yeni toparlanıyoruz. Masum insanları hapse tıktılar. Türk futbolunda bana göre bu örgütün unsurları halen devam etmektedir.”

“Şu anda 1 kişi adaydır. Sevdiğim, saydığım, dost olan biridir. Kendisiyle de paylaştım, yani arkadan konuşmak yok. Fenerbahçe’nin hassasiyetini TFF’nin bir şehrin takımının etrafında yapılandırılmasıyla ilgili duyduğumuz rahatsızlığı herkes biliyor. TFF’deki kişilerin ailesinden kimsesinin bu yapıyla bir ilişkisi olmamalı. İlerleyen günlerde tek tek ifade etmek zorunda kalacağız belki. Yeni bir aday bulunması ivedilikle şarttır. Hiçbir şüpheye mahal vermemek için bu gerekmektedir.”

“Bende olan bilgiler çerçevesinde sayın adayın, aday olması diğer kişilerin hakkını yemektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Sizin isminiz kullanılarak bazı şeyler söyleniyor. Lütfen bu hatadan dönelim. Söz konusu adayla sıkıntım yok. Hatta dostumdur. Ama elimdeki bilgiler sebebiyle söylüyorum; yumuşak karın oluşturulabilecek bir durum söz konusudur. Bütün Fenerbahçelilerin konuyu da takip etmesini istiyorum. Güzel ülkemizin tadına varalım. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı bilmenizi rica ediyorum. Kusurumuz varsa affola, herkese teşekkürler.”

