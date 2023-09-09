TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Konu şu an için Stefan Kuntz değil

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ermenistan ile 1-1 berabere kaldığımız maçın ardından yaptığı açıklamada Stefan Kuntz'a yönelik eleştirilere cevap verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı’nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. hafta maçında Ermenistan’la 1-1 berabere kalmasına ilişkin, “İnşallah bundan sonraki maçlarda sakatlarımız düzelir, daha iyi bir oyunla daha başarılı sonuçlar alırız. Biz takımımıza güveniyoruz. İyi bir takımımız var.” dedi.

‘TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLİYORUZ’

Büyükekşi, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, maçı kazanamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Sahadan çok daha sevinçli, Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garanti edecek şekilde gitmeyi hedeflediklerini belirten Büyükekşi, şöyle devam etti: “Çok şanssız bir gol yedik, iki oyuncumuz ıska geçti ve birçok da pozisyonu gole çeviremedik maalesef. Ama çok şükür ki en azından berabere bitirdik. Şansımız aynı şekilde devam ediyor. Salı günü Ermenistan, Hırvatistan’la oynayacak. O maçın sonucu son derece önemli. Bizim şu anda 10 puanla liderliğimiz devam ediyor. Bir şey kaybetmedik ama en azından buradan böyle bir sonuçla gitmememiz lazımdı. Özellikle Türk halkından özür diliyoruz. İyi oynayamadık. İnşallah bundan sonraki maçlarda bunu telafi edeceğiz. Önümüzdeki maçlarda yine başarılı olacağımıza inanıyoruz.”

Büyükekşi, 3 forvet ve 2 sol bekin sakat olduğunu, Cenk Özkacar’ın alışık olmadığı bir mevkide oynadığın ve bu oyuncudan yeterli randımanı alamadıklarını dile getirdi. A Milli Futbol Takımı’nın galibiyeti son dakikalarda kaçıran taraf olduğunu anlatan Büyükekşi, “İnşallah bundan sonraki maçlarda sakatlarımız düzelir, daha iyi bir oyunla daha başarılı sonuçlar alırız. Biz takımımıza güveniyoruz. İyi bir takımımız var.” ifadesini kullandı.

“2 PUANI HEP BİRLİKTE KAYBETTİK’

Mehmet Büyükekşi, 12 Eylül Salı günü Belçika’da Japonya ile oynanacak özel müsabaka öncesinde kafilenin bir gün daha Eskişehir’de kalacağını, bu ülkeye birlikte gideceklerini bildirdi. Japonya’nın, geçen yıl Katar’da yapılan Dünya Kupası’ndaki performansına değinen Büyükekşi, “Japonya da Dünya Kupası’nda başarılı bir performans gösterdi, son 16’ya kaldı. Penaltılarla Hırvatistan’a elendi. O maçı da son derece ciddiye alıp oynayacağız. Ekim ayında hem Hırvatistan hem de Letonya ile maçlarımız var. O maçlarda başarılı olup yine yolumuza devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: “Şimdi tabii konu bugün için Stefan Kuntz değil. 2 puan kaybettik. Tüm teknik ekip, futbolcularımızla beraber kaybettik. Şu anda takımımızda çok güzel bir arkadaşlık söz konusu. Bütün yönetim kurulumuz hepsi burada. Herkes destek veriyor. Eskişehir halkına da çok teşekkür ediyoruz. Onlar da Türk Milli Takımı’nı çok güzel bir şekilde desteklediler. İnşallah bunları da atlatacağız. Daha iyi günleri, daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz.” (AA)