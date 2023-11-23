TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kurullarla bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva'daki akşam yemeğinde kurul üyelerine yaptığı konuşmada, adalet ve şeffaflığın önemine vurgu yaptı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve federasyon yöneticileri, TFF’nin çeşitli kurulları ile Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen bir akşam yemeğinde buluştu.

Federasyondan yapılan duyuruya göre, yemekte; Denetleme, Merkez Hakem, Tahkim, Uyuşmazlık Çözüm, Amatör Futbol Disiplin, Profesyonel Futbol Disiplin, Etik, Kulüp Lisans, Temsilciler, Sağlık, Dopingle Mücadele, Engelliler Koordinasyon, Dış İlişkiler İcra, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurullarının başkan ve üyeleri yer aldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Büyükekşi, Türk futbolunun uluslararası alanda daha fazla tanınırlık kazanması ve yeni pazarlara açılmasının önemine dikkat çekti.

Büyükekşi ayrıca, “İtalya ile ortaklaşa ev sahipliği yapacağımız 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası sadece futbolumuzu değil ülkemizi dünya vitrinine taşıyacak. Elde ettiğimiz başarıları siz kıymetli kurullarımızın çalışmalarıyla taçlandırmamız gerekiyor.” dedi ve A Milli Futbol Takımı’nın tarihinde ilk kez bir eleme grubundan lider olarak çıktığını belirtti.

“ADALET TEREAZİSİNDEN ŞAŞMAYIN”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. yılına değinen Başkan Mehmet Büyükekşi, kurul üyelerine hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Görevimizi yerine getirirken hepimiz büyük bir hizmet aşkı içindeyiz. Federasyona başladığımız günden itibaren güven, adalet, şeffaflık ve eşitliği ilke edindik. Ulaşılabilir bir yönetim anlayışını benimsedik ve bu prensipler doğrultusunda hareket ettiğinizi görmekten mutluluk duyuyorum. Şimdiye kadar Türk futbolu için birçok başarılı projeye imza attık ve fikirlerinize her zaman değer verdik. Gelecekte de birlikte daha fazla projeyi hayata geçireceğimize inanıyorum. Türk futbol topluluğuna verdiğimiz sözleri, federasyonumuzun tüm üyeleriyle birlikte yerine getireceğiz. Kurullarımız bizim için çok değerli. Türk futbolunun daha iyi yerlere gelmesi için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Her birinizin çalışma disiplini ve iyi niyetine güvenimiz tam. Ancak, üstlendiğimiz sorumluluğun farkında olarak daha çok çalışmalı, hataları minimuma indirgemeli ve işimizi en büyük dikkatle yapmalıyız. Bu sistemin doğru işlemesi için alacağınız kararlar büyük önem taşıyor. İşinizi yaparken vicdanınızın sesini dinleyin, adalet terazisinden şaşmayın. Empati kurun, sorgulayıcı ve denetleyici olun.”

Büyükekşi, kurul üyelerini alanlarında uzman ve saygın kişiler olarak nitelendirerek ekledi:

“Federasyon olarak eğitim programları düzenliyor, çalıştaylar gerçekleştiriyoruz. Doğru adımları atarak en kısa sürede doğru yolu bulmaya çalışıyoruz. Sizler de bulunduğunuz kurullarda önemli roller üstleniyorsunuz. Federasyonumuzun ilkeleri ve değerlerine uygun olarak belirlediğimiz yol haritasında ilerlemeye devam etmeliyiz. Yeni Türkiye yüzyılında, futbolumuz ve ülkemiz için birlikte yapacağımız çok şey var.” (AA)