TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Süper Kupa finali yurtdışında olabilir

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa finalinin yurtdışında oynanma olasılığını açıkladı. Suudi Arabistan, İngiltere ve Katar gibi ülkeler seçenekler arasında. Türk futbolunun uluslararası arenada yükselme planları yapılıyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, merakla beklenen Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa finali hakkında açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, finali Türkiye’de değil yurtdışında gerçekleştirmeyi düşündüklerini ifade etti.

Büyükekşi, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile ilk görüşmeleri gerçekleştirdiklerini ve bu potansiyel ev sahibi ülke seçeneğinin ciddi şekilde değerlendirildiğini belirtti. Ayrıca, İngiltere ve Katar gibi diğer ülkelerin de alternatifler arasında olduğunu ekledi.

‘İLK GÖRÜŞMEYİ YAPTIK’

Büyükekşi şu ifadeleri kullandı: ”Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçını Türkiye’de değil yurt dışında oynatmak istiyoruz. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile ilk görüşmeyi yaptık. İngiltere olabilir, Katar olabilir. Ön görüşmeleri yapıyoruz.”

Süper Kupa finalinin yurtdışında oynanması, Türk futbolunu uluslararası platformda daha da görünür kılabilirken, taraftarlar için unutulmaz bir deneyim olabilir. Ancak, resmi karar henüz alınmadı ve ön görüşmelerin devam ettiğini vurgulandı.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Bu yıl 50.’si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez kupa için mücadele edecek.

Süper Kupa finalinin nerede oynanacağına dair kesin kararın yakın zamanda verilmesi bekleniyor. Taraftarlar ve futbolseverler, bu önemli gelişmeyi heyecanla beklemeye devam ediyor.