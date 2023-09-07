TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve milli futbolcular, Eskişehir’de Taraftarla Buluştu

A Milli Takımın UEFA 2024 Elemeleri öncesinde Eskişehir'e ziyaretinde, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Zeki Çelik ve Cenk Özkacar taraftarın coşkusuyla buluştu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, milli futbolcular Zeki Çelik ve Cenk Özkacar, A Milli Takım’ın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda yarın Ermenistan ile yapacağı maç öncesi Eskişehir’de taraftarlarla buluştu.

Eskişehir Valilik Meydanı’nda kurulan “fan zone”da taraftara seslenen TFF Başkanı Büyükekşi, milli takımın Eskişehir’de her zaman büyük bir destek gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

“Eskişehir, milli takımın kalbidir. Pırıl pırıl gençleri görüyorum. Geleceğin yıldızları sizlersiniz. Ülkemizin gururusunuz. İnşallah sizler de buradaki ağabeyleriniz gibi yakın gelecekte güzel başarılar elde edersiniz. Yaptığınız işi nasıl yapıyorsanız mutlaka en iyisini yapın. Futbolcularımız da en iyisini yaptıkları için milli takımdalar. Onlarla gurur duyuyoruz. İnşallah yarın sizlerin de destekleriyle, dualarıyla çok güzel sonuç alacağız. Hepinize teşekkür ediyorum.”

ZEKİ ÇELİK: “ESKİŞEHİR’DE YİNE KAZANACAĞIZ”

Milli futbolcu Zeki Çelik de yarın çok önemli bir maça çıkacaklarını, taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Eskişehir’de milli takımın daha önce Hırvatistan ile Moldova’yı mağlup ettiğini hatırlatan Çelik, “En son oynadığımız maçta ben de oynadım ve taraftardan keyif aldım. Yarınki maçta da bu desteği görmek istiyoruz. Allah’ın izniyle yarın Ermenistan’ı kesinlikle yeneceğiz.” diye konuştu.

Gençlere de tavsiyede bulunan Çelik, iyi bir futbolcu olmak için çok çalışmak gerektiğini aktardı.

CENK ÖZKACAR: MAÇ SONUNA KADAR DESTEK VERİN

Milli futbolcu Cenk Özkacar da iyi gidişatı sürdürmek için yarın Ermenistan’ı mağlup etmek istediklerini vurguladı.

Geçen yıl ilk kez milli formayı giydiği anı unutamadığını anlatan Özkacar, “İlk kez milli takıma davet edildiğimde İzmir’deydim. Daha önce milli takımın diğer yaş kategorilerine çağrılmamıştım. Ümit Milli Takım’ın ardından A Milli Takım’a çağrılmıştım. Arkadaşlarım ve ailemden gelen mesajlar karşısında tüylerim diken diken oldu. İlk çağrıldığımdaki mutluluğumu ve gözyaşlarımı unutamıyorum.” diye konuştu.

Taraftardan maçın son dakikasına kadar kendilerini desteklemelerini isteyen Özkacar, “Maçın gidişatına aldanmamalarını söylüyorum. Desteklerini arkamızda hissetmek, görmek istiyoruz. Biz de onlara güzel ve kaliteli bir maç izleteceğiz.” ifadelerini kullandı.