TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den ‘istifa’ talebi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanı Mehmet Büyükekşi, başkanlık seçimi sona erdikten sonra ilk vaadini gerçekleştirmek için hamle yaptı.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nda başkan olarak göreve gelen Mehmet Büyükekşi, daha önce söylediği gibi federasyona bağlı kurulların istifasını istedi. TFF’de düzenlenen başkanlık seçiminde 209 oyun 158’ini alan Büyükekşi, TFF’nin yeni başkanı oldu. Kullanılan oyların 51’i geçersiz sayıldı. Yönetim oylaması 168 oy kullanıldı, 133 geçerli 35 geçersiz olurken, denetleme kurulu oylamasında ise 116 oyun 100 geçerli, 16sı geçersiz sayıldı.

TFF Başkanlığına seçilen Büyükekşi, teşekkür konuşması yaparak, “Adaylık sürecimin başından itibaren güven, adalet ve şeffaflık ilkeleri prensibiyle yola çıktığımı belirtmiştim. Sizler de bugün bu prensiplere inandığınızı şahsım ve yönetim kuruluma güvendiğinizi oylarınızla ortaya koyunuz. Ve birlikte başarının yolunu açtınız. Siz de göreceksiniz, bir sene sonra burada çok daha farklı şeyler konuşacağız. Ben de Allah’tan başkasından zaten korkmuyorum. Bir aydan beri bunu çok iyi bir şekilde gördünüz. Baskılara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Biz doğrusunu yapacağız. Eğer doğru yaparsak çok farklı şeyler olacağını siz de göreceksiniz. Ben hep söyledim. Biz bu yolda birlikte yürümeye kararlıyız. Allah’ın izniyle Türk futbolunu arzulanan ve hak ettiği noktalara hep birlikte getireceğiz” dedi.

TÜM KURULLARIN İSTİFASINI TALEP EDİYORUM

Büyükekşi, bundan sonraki dönemde de özellikle her zamankinden çok farklı bir yönetim kurulu listesi oluşturduğunu söyleyerek, “Her bölgeye hitap eden, bir yönetim kurulumuz var. Onlarla birlikte inşallah çok güzel işlerin altında imza atacağız. Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmakta olan takip, disiplin, temsilciler, etik kurulları gibi tüm kurulların istifasını talep ediyorum. Biz bundan sonra bu yola çıkarken bembeyaz yeni bir sayfa açarak bu yolda ilerlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı

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