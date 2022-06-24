TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den yayın ihalesi açıklaması! beIN Sports’un ödeyeceği rakam…

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi katıldığı televizyon programında futbolun gündemine dair çok önemli açıklamalar yaptı.

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Süper Lig’in başlamasına kısa süre kala yayıncı kuruluş beIN Sports ile 2 yıllığına yeniden anlaşan Türkiye Futbol Federasyonu, önceki yayın ihalesi sürecini oy birliği ile iptal etti. Konuyla ilgili açıklamalar yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Digiturk’ün ödeyeceği parayı açıkladı.

Futbolun gündemiyle ilgili önemli ifadeler kullanan Büyükekşi, “VAR hakemleri ile sahadaki hakemleri ayırmak istiyoruz” dedi. İşte Mehmet Büyüekşi’nin açıklamalarından satır başları:

YAYIN İHALESİ İÇİN ÖDENECEK PARA

“Görevdeki yedinci günümüz dolarken en önemli adımlarımızdan biri de yayıncı krizine çözüm bulduk. Bu anlaşma ana gelir kaynaklarımızın büyük bir kısmını Anadolu kulüplerimiz başta olmak üzere büyük bir gelir kaynağı olacak. İlk anlaşma 2 Milyar 50 Milyon TL olarak bize geldi. Bu anlaşmayı geldikten sonra 2 Milyar 200 Milyon TL’ye çıkardık. Dizileri 140 ülkeye, futbolumuzu 105 ülkeye satıyoruz. Bunu arttırmamız lazım. Marka değerimizi arttırırsak, ülke tanıtımına da katkı yaparız.”

“HAKEM SİSTEMİ DEĞİŞECEK”

“Bugüne kadar yapılmayan hedefleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yeni planımız hakem sisteminin değişmesi ve kurullarımızın belirlenmesi. Yıllardır çözülemeyen bir sorunu çözmeye adayız ve bunu birlikte çözmek istiyoruz. Birlikte çalışarak kısa zamanda birçok sorunu çözerek yolumuza devam etmek istiyoruz.”

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