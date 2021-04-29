TFF Başkanı Nihat Özdemir: ‘Küme düşmenin kaldırılması mümkün değil’

Geçen sezon corona virüsü pandemisi nedeniyle liglerde küme düşmenin kaldırılması kararının bu sezon da uygulanacağı iddialarına TFF Başkanı Nihat Özdemir’den yanıt geldi.

Geçtiğimiz sezon alınan kararı bir iyi niyet göstergesi olduğunu söyleyen Özdemir, bu sezon aynı uygulamanın mümkün olmadığını söyledi.

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İşte Milliyet Gazetesi’nden Attila Gökçe’ye konuşan Nihat Özdemir’in konuya ilişkin açıklaması:

“Kimse aklına bile getirmesin. Liglerin statüsü, oyunun kuralları var. Geçen sezon pandemi nedeniyle alınan karar iyi niyet örneğiydi. Ama bu yıl da düşmenin kaldırılması çok yanlış olur. Böyle yanlışlara hakkımız yok. Newton kanunları kadar kesin bir gerçek var. Tıpkı yer çekimi gibi, küme düşme de bir gerçektir ve olacaktır. Kulüpler kulis yapacağına son haftalarda iyi sonuçlar almaya çalışsınlar. Düşmenin kaldırıldığı ligleri taşımak da, oynatmak da artık mümkün değil.”

“Süper Lig zorlu şartlara rağmen hızla yürüyor. Zirvede ve son sıralarda müthiş maçlar oynanıyor. Hem şampiyonluk, hem de ligde kalma mücadelesi için kulüplerimize, değerli başkanlara, teknik adamlara ve futbolculara teşekkür borçluyuz.”