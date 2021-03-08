TFF Başkanı Nihat Özdemir: ‘Süper Lig’de 2023’te kadın hakemler…’

Türkiye Futbol Federasyonu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın futbolunun gelişimine destek olmak için bir iş birliğine imza attı. Turkcell, Kadın Milli Futbol Takımlarının ana sponsorluğuna devam ederken, Türkiye Kadınlar Futbol Ligi’ne de adını verdi.

TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen sponsorluk imza törenine; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Kadın Milli Takım kaptanı Didem Karagenç, milli futbolcular ve davetliler katıldı.

İmza töreninde açıklamalar yapan ve 2023’te Süper Lig’de kadın hakemlere yer vermeyi planladıklarını söyleyen TFF Başkanı Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

“Çok özel bir günde çok özel bir anlaşmayı gerçekleştirmek için bir arada bulunuyoruz. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Emekleriyle, sevgileriyle, yürekleriyle bizlere daima ilham kaynağı olan kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyorum. Kadınlarımız, şanlı tarihimizde ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelelerinde hep ön safta yer almıştır. Hayatın her alanında önemli görevler üstlenen kadınlarımız, tüm nesillere örnek olmuştur.”

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“Bir yıl önce düğmeye bastık”

“Kadın futbolumuzun gelişmesi için her türlü çabayı gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Hedeflerimize ulaşmak için, yönetim olarak bir yıl kadar önce düğmeye bastık ve önemli bir karar verdik. Kadın milli takımımızın teknik direktörlüğüne çok değerli hocamız Necla Güngör Kıragası’nı getirdik. Kendisi ile milli takımımız önemli adımlar attı ve heyecanı yüksek maçlar oynadı. Hocamızı ve tüm oyuncularımızı, gelecek için umut veren performansları için kutluyor, başarılar diliyorum.

Süper Lig’de kadın hakem 2023’te!

“İnşallah Türk futbolunda önümüzdeki dönemde her alanda kadınlarımızı göreceğiz. Kadın futbolcularımızın yanı sıra, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kadınlar Şampiyonası’nda maçlara çıkan hakemlerimiz, yine uluslararası alanda görev yapan temsilcilerimiz, futbola hizmet eden görevlilerimiz ve bünyemizdeki tüm kadınlarımızın gücü federasyonumuzu kucaklayacak ve çok daha iyi yerlere getirecek. Hedefimiz 2023’te Süper Lig’de kadın hakemlerimize yer vermek. Bunun için çok ciddi şekilde çalışıyoruz. Kadın futbolu sadece Türkiye’de değil dünyada da çok hızla ilerliyor. Futbolda kadın hakemlerimiz yer alırsa kalite ve standart da yükselebilir”

Kadınlar Ligi’nin ilk isim sponsoru Turkcell

Konuşmaların ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dijital olarak anlaşmayı imzaladı.

Yapılan iki yıllık anlaşmayla Turkcell, Kadın Milli Futbol Takımı ana sponsorluğunu sürdürürken Kadınlar Futbol Birinci Ligi’nin de ilk isim sponsoru oldu. Bundan böyle ligdeki maçlar Turkcell Kadın Futbol Ligi adı altında oynanacak. Ayrıca anlaşma kapsamında, kadın milli takımlarının U19, U17 ve U15 kademelerine destek de devam edecek.