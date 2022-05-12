TFF, Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı için kural hatası itirazını reddetti

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Trabzonspor maçına yönelik kural hatası başvurusunu oybirliğiyle reddetti. 3 Nisan'da oynanan maçla ilgili siyah-beyazlılar 7 Nisan'da itirazda bulunmuştu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor-Beşiktaş maçında kural hatası nedeniyle maçın kaldığı yerden oynanmasını isteyen siyah-beyazlıların başvurusun reddetti.

POZİSYONDA NE OLMUŞTU?

Trabzonspor stoperi Hüseyin’in ceza sahası içinde verdiği topu kaleci Uğurcan’ın elle kontrol etmesini ‘geri pas’ olarak değerlendiren Küçük, endirekt serbest atışı yanlış yerden yaptırdı.

Maçın 47. dakikasında Trabzonsporlu Hüseyin, kornere çıkmaması için ayağıyla topu Uğurcan’a bıraktı. Milli kaleci burada topu elle alıp oyunu başlatmak isterken hakem Zorbay Küçük oyunu durdurdu ve pozisyonu ‘geri pas’ olarak değerlendirip Beşiktaş lehine endirekt serbest vuruş verdi.

TFF’NİN SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;

“Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, TFF Yönetim Kurulu’nun 28.04.2022 tarih ve 193 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 12.05.2022 Perşembe günü saat 15:15’te icra edilen duruşmada Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin vekili Av. M. Emin Özkurt, Türkiye Futbol Federasyonu vekilleri Av. Hakan Furkan Tarman ile Av. Ayberk Yelekçi’nin hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacağı üzere yapıldığı iddia edilen kural hatasının müsabaka sonucunu etkilediğine ilişkin itirazın tahmin ve varsayıma dayalı olduğu kabul edilerek TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin itirazının reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.”