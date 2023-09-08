TFF ertelenen maçlar ve derbi tarihlerini açıkladı
TFF, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçlarının takvimini açıkladı ve Süper Lig'de ilk yarıda oynanacak derbilerin tarihleri belli oldu.
Avrupa kupaları nedeniyle ertelenen maçlarla ilgili takvim açıklandı. TFF, Avrupa kupaları play-off turları sebebiyle ertelenen müsabakalarının ne zaman oynanacağını açıklandı.
- 26 Eylül Salı: İstanbulspor – Galatasaray
- 27 Eylül Çarşamba: Adana Demirspor – Beşiktaş
- 28 Eylül Perşembe: Fenerbahçe – Başakşehir
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’de 5-18. haftaların fikstürünü açıkladı ve dev derbilerin de tarihleri belli oldu.
- Trabzonspor-Beşiktaş – 17 Eylül Pazar – 20.00
- Galatasaray-Beşiktaş – 21 Ekim Cumartesi – 19.00
- Fenerbahçe-Trabzonspor – 4 Kasım Cumartesi – 19.00
- Beşiktaş-Fenerbahçe – 9 Aralık Cumartesi – 19.00
- Fenerbahçe-Galatasaray – 24 Aralık Pazar – 19.00