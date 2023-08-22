TFF Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş ve Adana Demirspor’un hafta sonu maçları hakkında kararını verdi

TFF, Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden dört takım Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un hafta sonu maçları ile ilgili son kararını verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un Trendyol Süper Lig’de oynayacağı 3. hafta maçlarını erteledi.

Bu karara göre Süper Lig’de Galatasaray’ın 26 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor, Fenerbahçe’nin 27 Ağustos Pazar sahasında RAMS Başakşehir ve Beşiktaş’ın 28 Ağustos Pazartesi deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile oynayacağı maçlar ileri bir tarihe ertelendi.

Ertelenen karşılaşmaların gün ve saatlerinin daha sonra ilan edileceği duyuruldu.

TFF’DEN AÇIKLAMA

TFF’nin resmi internet sitesinde konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor kulüplerimiz başarılı bir performans göstererek Play Off turuna yükselmişlerdir. Play Off turu, kulüplerimizin grup müsabakalarına kalabilmeleri, ülke futbolumuza katacağı değerler ve ülke puanı açısından oldukça önemli bir aşamadır. Bu sebeple Federasyonumuzca kulüplerimizin bu hafta sonu oynayacağı lig müsabakalarının ertelenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

Kulüplerimizin Play Off turundaki rakiplerinin de bu hafta sonu oynayacakları lig müsabakalarının ilgili Federasyonlar tarafından ertelenmiş olması da dikkate alındığında, Federasyonumuzun UEFA Kupalarında mücadele eden dört kulübümüzün bu hafta sonu oynayacakları lig müsabakalarının ertelenmesi yönündeki kararı, bu kulüplerimiz tarafından da olumlu karşılanmıştır.

Yukarıda izah olunan nedenlerle bu hafta sonu oynanması gereken İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir FK ve Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakaların gün ve saatleri daha sonra ilan edilecektir.

Bu vesileyle alınacak her ülke puanının oldukça önemli olduğu bu sezonda, Play Off turunda oynayacakları müsabakalarda kulüplerimize başarılar dileriz. “