TFF Genel Kurulu’nda sürpriz yok! 1 yıllığına Mehmet Büyükekşi…

309 delegenin 209’u oy verdi, tek aday olarak seçime giren Mehmet Büyükekşi, 158 oyla, 2023’e kadar Türk futbolunun yeni patronu oldu; yönetimine, “Formalarınızı dışarıda bırakın” diye seslendi.

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Türk futbolunda Mehmet Büyükekşi dönemi dün resmen başladı. Ankara'da yapılan Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü seçimli genel kurulunda Büyükekşi tek adaydı. Tüzük gereği 1 yıllığına seçilen yeni yönetim, son yedi seçimin en düşük oyunu aldı. 309 delegenin 219'u genel kurula katıldı, bunların 209'u oy verdi.

Verilen oyların 158'i geçerli, 58'i ise geçersizdi. Mehmet Büyükekşi'nin ayrıca oylanan yönetim kurulu listesi ise 133 geçerli, 35 geçersiz oyla kabul edildi.

ÜÇ ÖNCELİKLİ BAŞLIK VAR

Seçim öncesi genel kurula, “Kuş çift kanatla uçabilir. Biz hiçbir şeyi kulüplere rağmen yapmayacağız. Beraber karar alacağız” diyen Büyükekşi, sonuç açıklandıktan sonra şu ifadeleri kullandı: “Üç acil sorunumuz var; yayın ihalesi, yabancı kontenjanı ve transfer limitleri… Deplasman seyircisi yasağını kaldıracağız. Yönetim kuruluyla az sonra konuşacağım. Herkes bir takım tutabilir ama herkes formalarını kapının dışında bırakacak. Bunu yaparsak sonuçları güzel olur.”

KADIN DEVRİMİ

TFF Yönetim Kurulu'na tarihte ilk kez kadın üyeler girdi. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi iletişimci İdil Karademirlidağ Suher ile Fenerbahçe yöneticisi Nüket Küçükel Ezberci söz konusu isimler. Ezberci, Fenerbahçe yönetiminden ayrılacak.

KURULLARA İSTİFA ÇAĞRISI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon kurullarına istifa çağrısında bulundu. Çağrı üzerine Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı ile üyelerin, istifa ettikleri belirtildi.

İLK TEPKİ ERTEKİN’DEN

Yönetim kurulu asil listesinde olması beklenen Alpaslan Baki Ertekin, yedek listede olmasına Twitter hesabından tepki gösterdi. Ertekin, “Asil üye olması için ismi bildirilen kişi yedeğe yazılacaksa muhakkak onayı alınır. Bu bir nezakettir” dedi.

HAKEMLERE YAPAY ZEKA

Mehmet Büyükekşi, hakemlerin performansını artırmak için yapay zekayı kullanacaklarını vurguladı, “Hakemleri tartıştırmak yerine, aldıkları puanları kamuoyuyla paylaşacağız. Ödül ve ceza sistemini değiştireceğiz” dedi. Büyükekşi, önceki yönetimin beIN Sports'la bir yıllık anlaşmaya vardığını, 2 milyar 50 milyon TL'lik rakamı yukarı çıkarmaya çalışacaklarını söyledi.