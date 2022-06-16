TFF harcama limitlerini 20 Haziran’da duyuracak

Resmi transfer döneminin 17 Haziran'da başlayacağı sezon öncesi TFF, harcama limitlerinin 20 Haziran Pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ekiplerinin merakla beklediği yeni sezonun harcama limitleri için bir açıklama yaptı.

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, harcama limitlerinin 20 Haziran Pazartesi günü saat 18.00’de açıklanacağı belirtildi. Süper Lig’de yaz transfer dönemi resmi olarak ise 17 Haziran’da başlayacak.

İşte TFF’nin açıklaması:

“16 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurul’u takip eden Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK-XII’sinin H Bölümünün birinci paragrafında belirtilen takım harcama limitlerinin tebliğ ve ilan tarihi 2022-2023 futbol sezonu ilk transfer ve tescil dönemi için 20 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 18:00 olarak belirlenmiştir.”

İlginizi Çekebilir Dört Büyükler'den TFF başkanı Mehmet Büyükekşi'ye dört değişik tebrik!