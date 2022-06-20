TFF harcama limitlerini açıkladı! İşte 4 büyüklerin transfer bütçesi…

Türkiye Futbol Federasyonu, ilk transfer dönemi için takım harcama limitlerini duyurdu. Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'ın harcama limitleri belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri’ni belirledi. Resmi siteden duyurulan rakamlarla transfer döneminin en önemli konularından biri olan harcama limitleri netleşti.

%40 sapma limiti dahil olarak açıklanan rakamlarda en yüksek seviyeyi Galatasaray Kulübü gördü. Açıklanan limitlere göre sapma limitleri dahil Galatasaray 1.54 milyon TL, Fenerbahçe 1.37 milyon TL, Beşiktaş, 960 bin TL, Trabzonspor ise 879 bin TL harcama limitine sahip olacak.

İŞTE SÜPER LİG’DE YER ALAN 19 TAKIMIN HARCAMA LİMİTLERİ:

TFF’nin talimatına göre Takım Harcama Limitleri’ne dahil olan kalemler: