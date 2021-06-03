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TFF ile Kulüpler Birliği alınan yeni karar için acil toplanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezon için yabancı sayısı 14'te tutup, sahada ise 8 ile sınırlandırması kulüplerin tepkisini çekti. Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu ile durumu görüşmek için bugün için acil toplantı kararı aldı.

Güncellenme: 10:09, 03/06/2021
Spor HaberleriFutbol
TFF ile Kulüpler Birliği alınan yeni karar için acil toplanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2021-2022 sezonunda sahada aynı anda en fazla 8 yabancı oyuncuya izin vermesinin ardından Kulüpler Birliği’nin tepkisi geldi.

Her yıl kademeli olarak sahada ve kadroda bulunacak yabancı futbolcu sayısı ikişer ikişer inecek yeni sistemin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği acil toplantı kararı aldı.

Planda olmayan ve TFF’nin aldığı karar sonrasında ani olarak gelişen toplantıda masaya yabancı oyuncu kuralı yatırılacak. Kulüpler Birliği’nin açıklama yaparak “Kulüplerimiz tarafından kabul edilmemektedir” dediği karar için toplantıdan ne sonuç çıkacağı merak konusu!

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İşte sezonlara göre yabancı oyuncu sayıları:

  • 2021-2022 8+6
  • 2022-2023 7+5
  • 2023-2024 6+4

Kulüpler Birliği’nden yapılan açıklamada, TFF’nin aldığı kararlara tepki gösterilmiş ve şu ifadeler kullanılmıştı:

“Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yabancı sayısı ve küme düşme statüsüyle alakalı açıklanan kararlar öncesinde; Kulüpler Birliği Vakfının görüşleri yönünde hareket edileceği tarafımıza bildirilmesine rağmen taleplerimizden tamamen farklı yönde kararların çıkmasını şaşkınlıkla karşılamaktayız. Bu olay, Türkiye Futbol Federasyonuna duyduğumuz güven müessesini zedelemiştir. Kulüplerimizin olumsuz yaklaştığı, istişare edilenin tam tersi yönde alınan bu iki karar; kulüplerimiz tarafından kabul edilmemektedir.”

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Yayınlanma Tarihi:10:05,