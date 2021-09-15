TFF kararını verdi: A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz!

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Şenol Güneş'in ayrılığı sonrasında birçok isimle temas halinde olan TFF yönetimi, gerçekleştirilen son toplantı neticesinde oy çokluğu ile Stefan Kuntz isminde karar kıldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş’in ardından boşta kalan A Milli Takım Teknik Direktörü koltuğu için Stefan Kuntz isminde karar kıldı. İstanbul’da dün Hamit Altıntop ile görüşen ve prensip anlaşmasına varılan Alman hoca bugün yönetim kuruluna sunuldu ve yönetim tarafından oy çokluğu ile kabul gördü.

Yönetimde yerli teknik adam isteyenler de olurken, daha fazla oy alan Kuntz + yerli yardımcı antrenör formülü oldu. Stefan Kuntz, yardımcılarını da belirledikten sonra Türkiye’ye dönecek. Anlaşmanın 2024’e kadar olacağı ve milli takımda yeni bir sistem geliştirileceği de belirtildi.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Stefan Kuntz, 2016-17 ve 2020-21'de Almanya U21 Milli Takımı'nı Avrupa şampiyonluğuna taşırken sayısız yıldızın da yetişmesinde pay sahibi oldu. 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye, 2022 Katar Dünya Kupası yolunda en kritik karşılaşmalarını oynayacak.