TFF, menajerlere ödenen ücretleri açıkladı! En fazla para…
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig kulüplerinin menajerlere verdiği ücretleri duyurdu. Buna göre en fazla ücreti Fenerbahçe'nin ödediği belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 futbol sezonunda şubat ayı sonu itibarıyla Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin menajerlere ödediği ücretleri açıkladı.
TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, menajerlere en çok Fenerbahçe’nin ödeme yaptığı ifade edilirken, sarı-lacivertlileri sırasıyla Galatasaray ve Beşiktaş takip etti.
TFF tarafından açıklanan ödemeler şöyle:
- Spor Toto Süper Lig
- Hatayspor: 500 bin TL
- Beşiktaş: 2.063.169,48 Euro + 1.310.056 TL
- Çaykur Rizespor: 50.000 Dolar + 672.448 TL
- Fenerbahçe: 6.526.975,65 Euro + 7.891,516,59 TL
- Galatasaray: 4.157.656,11 Euro + 1.754.363 TL
- Gaziantep FK: 486.750 Euro + 3.141.524 TL
- Fatih Karagümrük: 85.000 Euro + 200.000 TL
- Spor Toto 1. Lig
- Altınordu: 483.700 TL
- Samsunspor: 85.000 Euro + 709.030 TL