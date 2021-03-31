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TFF menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı! İlk sırada Fenerbahçe…

Bu sezon şubat ayı sonu itibarıyla futbol kulüplerinin menajerlere yaptığı ödemeler açıklandı. TFF'nin duyurusunda ilk sırayı Fenerbahçe aldı.

Güncellenme: 17:49, 31/03/2021
Spor HaberleriFutbol
TFF menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı! İlk sırada Fenerbahçe…

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu sezon tüm profesyonel liglerde şubat ayı sonu itibarıyla menajerlere yapılan ödemeleri duyurdu. Süper Lig’den 5 kulübün bulunduğu listede Fenerbahçe 5 milyon 663 bin 420 TL ve 3 milyon 221 bin 879 Euro ile ilk sırada yer aldı.

FIFA talimatları gereği TFF’den yapılan açıklamada, “Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, 2020-2021 Futbol Sezonunda Şubat ayı sonu itibariyle Futbol Menajerlerinin dâhil oldukları işlemler ve Futbol Menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler, Talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe listede 5 milyon 663 bin 420 TL ve 3 milyon 221 bin 879 Euro ile en yüksek menajer harcaması yapan kulüp olarak yer aldı.

Kayıtlara göre menajerlere yapılan ödemeler şöyle:

  • SÜPER LİG
  • Çaykur Rizespor A.Ş.: 200.000 TL – 120.000 Euro – 9.000 USD
  • Fatih Karagümrük A.Ş.: 38.000 Euro
  • Fenerbahçe A.Ş.: 5.663.420,31 TL – 3.221.879,84 Euro
  • Fraport TAV Antalyaspor: 150.000 TL
  • Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.: 1.604.592 TL – 518.900 Euro – 67.500 USD
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