TFF menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı! İlk sırada Fenerbahçe…

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu sezon tüm profesyonel liglerde şubat ayı sonu itibarıyla menajerlere yapılan ödemeleri duyurdu. Süper Lig’den 5 kulübün bulunduğu listede Fenerbahçe 5 milyon 663 bin 420 TL ve 3 milyon 221 bin 879 Euro ile ilk sırada yer aldı.

FIFA talimatları gereği TFF’den yapılan açıklamada, “Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, 2020-2021 Futbol Sezonunda Şubat ayı sonu itibariyle Futbol Menajerlerinin dâhil oldukları işlemler ve Futbol Menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler, Talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe listede 5 milyon 663 bin 420 TL ve 3 milyon 221 bin 879 Euro ile en yüksek menajer harcaması yapan kulüp olarak yer aldı.

Kayıtlara göre menajerlere yapılan ödemeler şöyle:

SÜPER LİG

Çaykur Rizespor A.Ş.: 200.000 TL – 120.000 Euro – 9.000 USD

Fatih Karagümrük A.Ş.: 38.000 Euro

Fenerbahçe A.Ş.: 5.663.420,31 TL – 3.221.879,84 Euro

Fraport TAV Antalyaspor: 150.000 TL

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.: 1.604.592 TL – 518.900 Euro – 67.500 USD

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