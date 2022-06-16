TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu başladı. Tarihte ilk kez bir kadın yönetici TFF yönetimine yazıldı. Servet Yardımcı 14 yıl sonra veda etti.

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Ankara JW Marriott Oteli’nde düzenlenen genel kurula 307 delegeden 219’u katıldı. Divan başkanlığına Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un başkanı Murat Sancak seçildi. Genel Kurul’a TFF Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, eski TFF başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Süper Lig ve 1. lig, 2. lig ve 3. lig başkanlarının birçoğu katılırken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise toplantıya katılım göstermedi. Genel Kurulun açılışında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun mesajı okundu.

TEK ADAY MEHMET BÜYÜKEKŞİ

Gaziantep FK eski başkanı Mehmet Büyükekşi, 193 delegenin ıslak imzasını alarak seçime tek başkan adayı olarak girecek. Başvuru yapan diğer 8 isim aday olabilmek için gerekli imza sayısına ulaşamadı. Büyükekşi, 71. dönem TFF Başkanı olacak.

TARİHTE İLK KEZ KADIN

Mehmet Büyükekşi’nin 12 kişilik listesi genel kurul öncesi açıklanırken tarihte ilk kez kadın yönetici de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi'nin edinilen bilgilere göre listesinde şu isimler yer aldı;

Alkın Kalkavan

Murat Aksu

Hamit Altıntop

Yusuf Günay

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can

İbrahim Burkay

Nüket Ezberci

İdil Karademirlidağ Suher

Müslüm Özmen

Yalçın Orhan

SERVET YARDIMCI 14 YIL SONRA YOK

2008 yılından bu yana TFF yönetimlerinde yer alan Servet Yardımcı, 14 yıl aradan sonra ilk kez bir TFF yönetiminde yer almayacak. Nihat Özdemir’in istifası sonrası başkanlık görevini sürdüren Servet Yardımcı, genel kurulda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “Beraber çalıştığım tüm spor bakanlarına, kulüp başkanlarına, yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Genel kurulumuz Türk futbolu için hayırlı olsun. Türk futboluna hizmet etmenin gururuyla huzurlarınızdan ayrılıyorum…”

GALATASARAY BAŞKANI ÖZBEK: BÜYÜKEKŞİ’NİN BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM

TFF Genel Kurulu’na katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün seçim döneminden söz ederek, “Galatasaray’ın birikmiş problemleri var. Buna odaklanarak seçime hazırlandık. Genel kurul üyelerimize ve taraftarlarımıza anlattık. Onlar da teveccüh ederek bizi seçti. Artık görev bizde. Biz de gerekeni yapacağız. Transferler üzerinde çalışıyoruz. Önünüzdeki günlerde açıklayacağız. Taraftarın da memnun olacağı bir takım kuracağız” dedi.

TFF seçimlerinde bir yıllığına yeni bir yönetim olacağını söyleyen Özbek, “Mehmet Büyükekşi de Türk futbolu ve iş dünyası için çok önemli birisi. Kendi kurmuş olduğu yönetim de çok kuvvetli. Kendisiyle Kulüpler Birliği Vakfı’nda Türk futboluyla ilgili bazı problemleri tartıştık. Olaylara yaklaşımı şeffaflığı öne çıkıyor. Başarılı olacağına inanıyorum. Başarılı olması için de bütün kulüplerin destek olup arkasında durması gerekiyor. Geçen gün yapılan toplantıda ortaya çıkan büyük bir destek var. Çalışma sürecinde de bu desteği göreceğini düşünüyorum. Ben iyi geçeceğini düşünüyorum. Mehmet Bey de içimizden gelen birisi, dolayısıyla problemlere çok yakın, son derece telaşsız bir yöntem sergileyecek. İyi bir yıl olacağını düşünüyorum” diye konuştu.