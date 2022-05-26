TFF seçimleri öncesi Ali Koç’un evinde sürpriz buluşma

11 Haziran'da yapılacak olan TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can bir buluşma gerçekleştirdi.

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2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği’nin ve Kırklarelispor’un Başkanı Volkan Can, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un evinde bir araya geldi. Volkan Can sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sabah kahvaltısında evinde konuk olduğum sevgili Başkanımız Ali Koç ile Kırklareli'miz ve futbola dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

SERVET YARDIMCI’YA DESTEK AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can geçtiğimiz günlerde 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile birlikte yaptığı açıklamada TFF başkanlığı için başkan adayı olması halinde Servet Yardımcı’yı destekleyeceklerini duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği Başkanlığı’na aday olacağını açıklayan Ali Koç ile gerçekleştirilen buluşma TFF seçimleri öncesi bir fikir alış verişi olarak yorumlandı.

Sabah kahvaltısında evinde konuk olduğum sevgili Başkanımız Ali KOÇ ile Kırklareli'miz ve futbola dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.Kendisine misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/S4jsZheGKM — volkan can (@volkancan39) May 26, 2022

ALİ KOÇ SERVET YARDIMCI’YI ELEŞTİRMİŞTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, kulüp olarak TFF Başkanlık seçiminde etkin rol oynayacaklarını belirtirken, adaylığı gündeme gelen Servet Yardımcı’yla ilgili olarak, “Servet Bey adaylığını açıklamadı ama tarihin en kötü federasyonuna üyeydi” ifadesini kullanmıştı.

TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ İÇİN KRİTİK ROL

2. ve 3. Lig kulüplerinin toplamda 94 delegesi bulunurken, Volkan Can’ın başkanlığı yaptığı 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, TFF Başkanlık seçiminde önemli rol oynayabilecek pozisyonda yer alıyor.