TFF, Süper Kupa için geri adım atmıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanması konusunda gelen tepkilere rağmen karardan vazgeçilmeyeceği mesajını veren bir açıklama yaptı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa maçının yeri ve tarihi ile ilgili yeni bir bilgilendirme yaptı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının Suudi Arabistan’da gerçekleşmesi kamuoyunun tepkisiyle karşılaşmıştı. Ancak TFF, bu konuda geri adım atmayacağını göstermeye devam ediyor.

Daha önce TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de karardan geri dönüşün olmayacağının altını çizerken, TFF resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

“Türkiye Futbol Federasyonu olarak Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için çalışmalar yürütürken diğer taraftan yeni pazarlara ulaşarak futbolumuzu dünyaya açmak için çalışıyoruz.”

“Son dönemde Milli Takımımızın elde ettiği başarılar ve kulüp takımlarımızın Avrupa Kupaları’nda yükselen grafiği Türk futbolunun marka değerini artırma yönündeki çabalarımızın en önemli göstergesidir.”

“Tarihimizde ilk kez grubumuzda lider olarak katılmaya hak kazandığımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceğimiz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası da Türk futbolunu dünya vitrinine taşıyacak çok önemli organizasyonlar olacaktır. Bu başarıların sürdürülebilirlik kazanması için özellikle kulüplerimizin mali açıdan rekabet edebilir seviyelere ulaşması gerekmektedir.”

“ÖNEMLİ PROJELER YÜRÜTÜYORUZ”

“TFF olarak bu çerçevede Türk futbolunun ekonomisini güçlendirmek ve kulüplerimize alternatif gelir kaynakları oluşturmak üzere çok önemli projeler yürütmekteyiz. Bu sezon öncesinde Trendyol ile yaklaşık 700 milyon TL’lik bedelle Süper Lig ve 1. Lig tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza attık.”

“DAHA ÇOK GELİR ELDE EDEBİLMEYİ…”

“Dünyanın marka ve piyasa değeri en yüksek ligleri olan Premier League, La Liga ve Serie A’nın yaptığı gibi futbolumuzun prestijini yurt dışına taşıyarak, yeni sponsorluk ve işbirliği modelleriyle daha çok gelir elde edebilmeyi hedefliyoruz.”

“SÜPER KUPA, SUUDİ ARABİSTAN’DA”

“Bu vizyonla, futbolumuzun marka değerini yükseltmek adına organizasyon yetkisi Federasyonumuza ait olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası daha önce de açıkladığımız üzere, 29 Aralık 2023 Cuma TSİ 20.45’te Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda oynanacaktır. Aynı zamanda, yayıncı kuruluşumuz Turkuaz Medya Grubu kanallarından olan ATV’de canlı olarak yayınlanacaktır. Konuyla ilgili olarak Federasyonumuz tarafından yapılan resmi açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.”