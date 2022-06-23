TFF, Süper Lig yayın hakkı için yeni anlaşmayı açıkladı

TFF, beIN SPORTS ile Süper Lig yayın hakkı için 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve TFF 1. Lig’in yayıncısı beIN Sports ile anlaşmayı uzatma kararını kamuoyuyla paylaştı. 2021-2022 sezonuyla biten anlaşma ihaleye açılmış ancak yeterli teklif verilmediği belirterek süreç uzatılmıştı. Ardından TFF’nin eski başkanı Nihat Özdemir de istifa kararı verince yayın anlaşması Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki yeni TFF’ye kalmıştı.

TFF’NİN AÇIKLAMASI

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda; 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin olarak, TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine ilişkin düzenlenen Yayın İhalesi ile ilgili bir değerlendirmede bulunmuştur.

YAYIN İHALESİ İPTAL EDİLDİ

Yönetim Kurulu; daha önce oluşturulan 9 kişilik Yayın İhale Komisyonu'ndan 7 üyenin ayrılmış olması nedeniyle Komisyonun işlevini yapamaması, İstekli'lerin ihale şartnamesindeki şart ve koşullara uygun teklif vermemesi, bazı paketlere şartnameye uygun verilen tekliflerin toplamının hedeflenen fiyatın çok uzağında kalması ve yayın sektöründeki koşullar nedeniyle, 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin yayın ihalesini iptal etmeye oy birliği ile karar vermiştir.

DEVAM KARARI OY BİRLİĞİ İLE

Yukarıdaki koşullara ilave olarak, transfer sezonunun açılması ve Kulüplerimizin transfer döneminde sağlıklı bir planlama yapabilmesi, liglerin başlamasına çok az bir süre kalması nedeniyle yeniden bir ihale düzenlenmesinin de mümkün olmadığı göz önünde bulundurularak, mevcut yayıncı Digiturk beIN MEDIA GROUP ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu ile uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık uzatma sözleşmesi imza töreni, 24 Haziran Cuma günü Riva’da düzenlenecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ile Digiturk CEO’su ve beIN MEDIA GROUP CEO’su Sayın Yousef Al-Obaidly’nin katılımı ile gerçekleşecek imza töreni, Orhan Saka Konferans Salonu’nda saat 10.00’da başlayacaktır.”