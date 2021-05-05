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TFF Tahkim Kurulu, alınan kararların gerekçelerini açıklayacak

TFF Tahkim Kurulu yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor... Mayıs ayı itibariyle alınan kararların gerekçelerini kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.

Güncellenme: 13:30, 05/05/2021
Spor HaberleriFutbol
TFF Tahkim Kurulu, alınan kararların gerekçelerini açıklayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu tarafından alınan kararların gerekçelerinin mayıs ayı itibariyle kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

“TFF Tahkim Kurulu tarafından alınan kararların gerekçeleri mayıs ayı itibariyle Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesi www.tff.org’dan kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kısa kararların yanı sıra gerekçeli kararlar da kişisel veriler saklı tutularak ve gizlilik esaslarına riayet edilerek Tahkim Kurulu Talimatı 16. maddesi uyarınca TFF’nin internet sitesindeki Tahkim Kurulu sayfasında yer alacaktır.

Bu uygulama kapsamında ilk olarak örnek teşkil etmesi amacıyla geçmiş tarihli bazı gerekçeli kararlar da yayınlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.”

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