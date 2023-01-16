TFF ve Kulüpler Birliği’nden Avrupa’ya altyapı çıkarması

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Altyapı Akademileri Projesi için, TFF ve Kulüpler Birliği yöneticileri Avrupa turuna çıktı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfından temsilciler, Avrupa’da ülke federasyonları ve kulüp akademilerini ziyaret edecek. Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF, Altyapı Akademileri Projesi için Türkiye’de başlattığı kulüp akademileri ziyaretlerine Avrupa’da ülke federasyonları ve kulüp akademileri ile devam ediyor.

Proje kapsamında daha önce Trabzonspor, Trabzon 1461, Bitexen Giresunspor, Altınordu, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor, Corendon Alanyaspor kulüplerinin akademilerini ziyaret eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, şimdi de Avrupa’da ülke futbol federasyonları ve kulüp akademilerine ziyaret gerçekleştirecek.

Söz konusu ziyaretlere Kulüpler Birliği Vakfından da katılım talebinde bulunan TFF Başkanı Büyükekşi, vakıftan bildirilen isimlerle ziyaretlere başladı.

Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki heyet, 15-18 Ocak’ta Hollanda Futbol Federasyonu, Belçika Futbol Federasyonu ve milli takım tesisleri ile Ajax, AZ Alkmaar, Westerlo, Genk kulüplerini de ziyaret edecek ve toplantılar yapacak.

Heyette Büyükekşi’nin yanı sıra TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Talat Papatya, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Başkan Danışmanı Serhat Mermer, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özaktaç, Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Çağrı İlk yer alıyor.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hem yurt içi hem yurt dışı alt yapı akademi ziyaretlerine devam edecek. (AA)