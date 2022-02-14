TFF yeni yayın ihalesi hakkında bilgi verdi! 14 firma teklif verdi

Türkiye Futbol Federasyonu, naklen yayın ihalesiyle ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 14 firmanın 15 farklı teklif sunduğu ifade edilirken ihalenin en kısa zamanda sonuçlandırılacağı belirtildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon ve sonraki sezonların naklen yayın ihalesi ile ilgili bir açıklama yayımladı. TFF resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, yurt içi ve yurt dışından 14 firmanın 15 farklı teklif götürdüğü duyuruldu.

14 FİRMA TEKLİF VERDİ

Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak teklif verme süresi bugün itibarıyla sona ermiş ve Yayın İhale Komisyonu söz konusu teklifleri değerlendirmiştir. Avrupa'nın birçok liginde uygulanan örnek modellerden hareketle, gelişen teknolojiyi de baz alarak, yeni ürünler ve farklı paket seçenekleri sunan ihale için, yurt içi ve yurt dışından toplam 14 firma teklif vermiş olup, içlerinden bir tanesinin ayrıca sunduğu alternatif teklifle ilgili de istişare yapılmıştır.

Dünya genelinde yaşanan salgının etkilerine rağmen, TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının değerini bir kez daha gösteren tekliflerin en yüksek noktaya gelmesi için çalışmaların devam etmesine karar verilmiştir.

EK SÜRE VERİLDİ

Bu kapsamda; mevcut teklif veren kuruluşların eksikliklerini tamamlaması, tekliflerini revize etmesi için, tüm katılımcı firmalara, 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 17.00'ye kadar ek süre tanınmıştır.

Ayrıca, bu süreçte yurt dışında da örnekleri görüldüğü üzere, kulüplerimizin de ortağı olacağı alternatif teklifin detaylı olarak değerlendirilmesi ve söz konusu firma ile tüm konuları görüşmek üzere toplantı organize edilmesi kararlaştırılmıştır.

Yayın İhale Komisyonu, kulüplerimiz için çözüm olacak tüm çalışmaları yaparak, kulüplerimizi rahatlatacak ihaleyi en kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflemektedir.”

4 ANA PAKET VAR, SÜRE 3 YA DA 5 YIL

Yeni yayın ihalesinde 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 ve 2026-27 sezonlarının ilk 3 sezonu veya 5 sezonunun tümü için hazırlanan 4 ana paket var. Paket 1-A’da 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları bulunuyor.

CANLI YAYININ ALT KATEGORİLERİ

Paket 1-B’nin içeriği ise şöyle: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları.

Paket 1-C’de 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları var.

Paket 1-D ise TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü haklarını kapsıyor.

Paket 1-E’de dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları bulunuyor.

Paket 1-F’nin içeriği ise Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları.

PAKET 4 BÜTÜN PAKETLERİ KAPSIYOR

Paket 2’de Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı var.

Paket 3 Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkını kapsıyor.

Paket 4’te ise paket 1, paket 2 ve paket 3'e giren yayın haklarının tamamı bulunuyor.