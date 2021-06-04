TFF, yerli oyuncu teşvik sistemini açıkladı! Para ödülü…

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yerli oyuncu teşvik sistemini açıkladı. Buna göre Süper Lig kulüplerinde 1 Ocak 2021 ve daha sonra doğmuş olan A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğuna sahip futbolcuların sahada kaldıkları dakikalar 1.50 ile çarpılarak hesaplanacak.
TFF’nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “2021 – 2022 Sezonu sonunda Süper Lig Kulüpleri, resmi lig müsabakalarında oynattıkları Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip olan futbolcuların sahada kaldıkları dakikaların toplamına göre sıralanırlar. 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olan Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcuların sahada kaldıkları dakikalar ise 1.50 ile çarpılmak suretiyle hesaplanır.
Buna göre;
olmak üzere toplam 15 milyon TL yerli oyuncu teşvik bedeli olarak resmi lig müsabakalarının bitimini takip eden bir ay içerisinde ödenir” ifadeleri kullanıldı.