TFF yüzde 50 dedi: Hangi takım kaç seyirci alabilecek?

Corona virüs tedbirleri kapsamında taraftarlara kapalı olan müsabakalar, Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı kararla yeni sezonda yüzde 50 kapasiteyle seyirci girişine açıldı.

2021-2022 sezonunda taraftarlar stadyumlara geri dönecekken, stadyumlarının kapasiteleri ve hangi takımın kaç taraftarını stadyuma kabul edebileceği merak konusu oldu.

26 bin 111 taraftarla Dört Büyükler arasında stada en çok seyirci alabilecek olan takım Galatasaray olurken, stadına en az taraftarı alacak takım ise 5 bin 64 ile Alanyaspor…

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HANGİ TAKIM KAÇ SEYİRCİ ALABİLECEK? İŞTE LİMİTLER:

Karagümrük – Atatürk Olimpiyat Stadyumu

37 bin 377 seyirci

Galatasaray – Türk Telekom Stadı

26 bin 112 seyirci

Fenerbahçe – Ülker Stadı

23 bin 917 seyirci

Konyaspor – Konya BB Stadyumu

21 bin seyirci

Beşiktaş – Vodafone Park

20 bin 952 seyirci

Trabzonspor – Medical Park Stadı

20 bin 391 seyirci

Gaziantep FK – Kalyon Stadyumu

17 bin 787 seyirci

Adana Demirspor – Yeni Adana Stadyumu

16 bin 500 seyirci

Kayserispor – Kadir Has Stadı

16 bin 342 seyirci

Antalyaspor – Antalya Stadyumu

16 bin 269 seyirci

Sivasspor – Yeni 4 Eylül Stadyumu

13 bin 766 seyirci

Yeni Malatyaspor – Malatya Stadyumu

12 bin 873 seyirci

Hatayspor – Yeni Hatay Stadyumu

12 bin 500 seyirci

Giresunspor – Çotanak Spor Kompleksi

11 bin 14 seyirci

Göztepe – Gürsel Aksel Stadyumu

9 bin 857 seyirci

Başakşehir – Fatih Terim Stadyumu

8 bin 578 seyirci

Çaykur Rizespor – Çaykur Didi Stadyumu

7 bin 666 seyirci

Altay – Yeni Alsancak Stadyumu

7 bin 500 seyirci

Kasımpaşa – Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

6 bin 928 seyirci