TFF yüzde 50 dedi: Hangi takım kaç seyirci alabilecek?

Corona virüs tedbirleri kapsamında taraftarlara kapalı olan müsabakalar, Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı kararla yeni sezonda yüzde 50 kapasiteyle seyirci girişine açıldı.
2021-2022 sezonunda taraftarlar stadyumlara geri dönecekken, stadyumlarının kapasiteleri ve hangi takımın kaç taraftarını stadyuma kabul edebileceği merak konusu oldu.
26 bin 111 taraftarla Dört Büyükler arasında stada en çok seyirci alabilecek olan takım Galatasaray olurken, stadına en az taraftarı alacak takım ise 5 bin 64 ile Alanyaspor…İlginizi ÇekebilirSon dakika... TFF yeni sezonda uygulanacak seyirci kararını açıkladı
HANGİ TAKIM KAÇ SEYİRCİ ALABİLECEK? İŞTE LİMİTLER:
- Karagümrük – Atatürk Olimpiyat Stadyumu
- 37 bin 377 seyirci
- Galatasaray – Türk Telekom Stadı
- 26 bin 112 seyirci
- Fenerbahçe – Ülker Stadı
- 23 bin 917 seyirci
- Konyaspor – Konya BB Stadyumu
- 21 bin seyirci
- Beşiktaş – Vodafone Park
- 20 bin 952 seyirci
- Trabzonspor – Medical Park Stadı
- 20 bin 391 seyirci
- Gaziantep FK – Kalyon Stadyumu
- 17 bin 787 seyirci
- Adana Demirspor – Yeni Adana Stadyumu
- 16 bin 500 seyirci
- Kayserispor – Kadir Has Stadı
- 16 bin 342 seyirci
- Antalyaspor – Antalya Stadyumu
- 16 bin 269 seyirci
- Sivasspor – Yeni 4 Eylül Stadyumu
- 13 bin 766 seyirci
- Yeni Malatyaspor – Malatya Stadyumu
- 12 bin 873 seyirci
- Hatayspor – Yeni Hatay Stadyumu
- 12 bin 500 seyirci
- Giresunspor – Çotanak Spor Kompleksi
- 11 bin 14 seyirci
- Göztepe – Gürsel Aksel Stadyumu
- 9 bin 857 seyirci
- Başakşehir – Fatih Terim Stadyumu
- 8 bin 578 seyirci
- Çaykur Rizespor – Çaykur Didi Stadyumu
- 7 bin 666 seyirci
- Altay – Yeni Alsancak Stadyumu
- 7 bin 500 seyirci
- Kasımpaşa – Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
- 6 bin 928 seyirci
- Alanyaspor – Bahçeşehir Okulları Stadyumu
- 5 bin 64 seyirci