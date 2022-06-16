TFF’de seçim günü! Mehmet Büyükekşi rakipsiz…
Türkiye Futbol Federasyonu, Ankarada Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurul toplantısıyla yeni başkanını seçecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim var… Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurul bugün Ankara'da yapılacak. Ankara JW Marriott Oteli'nde saat 10.00'daki oturumda çoğunluk aranacak. 9 isim adaylık için başvuruda bulundu. Ancak G.Antep FK eski başkanı Mehmet Büyükekşi dışındaki isimlerin seçime katılmak için gereken 60 delegenin imzasını alması beklenmiyor. Büyükekşi, 71. dönem TFF Başkanı olacak. Bir önceki başkan Nihat Özdemir'in istifası sonrası görevi seçime kadar Servet Yardımcı üstlenmişti.
BÜYÜKEKŞİ’NİN LİSTESİNDEKİ İSİMLER:
TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi’nin muhtemel listesi; Murat Aksu, Yusuf Günay, Hamit Altıntop, Nüket Ezberci, Alkın Kalkavan, Ali Düşmez, Müslüm Özmen, İbrahim Burkay, Volkan Can, Talat Papatya, Alparslan Baki Ertekin.