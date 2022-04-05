TFF’de yaprak dökümü! İki isim daha istifa etti

Başkan Nihat Özdemir'in istifa etmesinin ardından TFF'deki görevlerinden ayrılanlara iki isim daha eklendi.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) istifalar sürüyor. Geçtiğimiz hafta TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan’ın istifa etmesinin ardından dün de TFF Başkanı Nihat Özdemir’in görevi bıraktığı açıklanmıştı.

TFF’den bugün yapılan açıklamada ise, TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan görevlerinden istifa etti.

TFF Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg de akşam saatlerinde istifa etmişti.

TFF’nin resmi internet sitesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan görevlerinden istifa etmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.”