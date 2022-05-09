TFF’den Arda Kardeşler’e soruşturma! Bitcoin ile para atışı…

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde para atışını Bitcoin ile yapan hakem Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geldiği derbide görev yapan Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldı. TFF karşılaşma öncesi yapılan para atışında Bitcoin kullanan Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldığını resmi sitesinden duyurdu. Derbideki para atışının TFF ve MHK'nın bilgisi olmadan yapıldığını açıklayan federasyon Arda Kardeşler hakkında inceleme başlattı.

İŞTE TFF’DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler’in para atışını TFF ve MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır.

Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.