TFF’den Avrupa’da maçlara çıkacak takımlara teklif: İsterseniz lig maçlarınızı erteleriz

Şampiyonlar Ligi’ndeki Galatasaray ile Konferans Ligi’ndeki Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’a, play-off turu arasındaki 3. hafta maçlarının ertelenebileceği iletildi, cevap bekleniyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Avrupa'da temsil eden 4 takıma lig maçlarını erteleme önerisi geldi. TFF ülke puanını da düşünerek; Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın, Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off turu karşılaşmaları arasındaki 3. hafta maçlarını ileri bir tarihe alabileceğini kulüplere iletti.

Sarı-kırmızılılar 23-29 Ağustos'taki Molde maçları arasında 26 Ağustos Cumartesi günü İstanbulspor deplasmanına çıkacak. 24-31 Ağustos'taki Konferans Ligi maçlarında Twente ile karşılaşacak Fenerbahçe, ligde 27 Ağustos'ta Başakşehir'i ağırlayacak; Beşiktaş (Dinamo Kiev) ile Adana Demirspor (Genk) ise 28 Ağustos Pazartesi günü Adana'da kozlarını paylaşacak. TFF'nin teklifi sonrası kulüplerin cevabına göre erteleme kararı resmiyet kazanacak.

HOLLANDA VE BELÇİKA ERTELEDİ

Elemelerdeki başarılı sonuçlarla UEFA Ülke Sıralaması'nda 10. basamağa kadar yükselen Türkiye için temsilcilerimizim alacağı her galibiyet önemli. Listede 8. sırada bulunan Hollanda ve 5. basamaktaki Belçika da takımlarının hafta sonu oynayacağı lig maçlarını erteledi. Fenerbahçe'nin rakibi Twente ile Adana Demirspor'la karşılaşacak Genk, iki maç arasında dinlenme fırsatı bulacak.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

8- Belçika: 35.900

9- İskoçya: 31.450

10- TÜRKİYE: 30.100

11- Avusturya: 29.500

12- İsviçre: 28.675

13- Sırbistan: 27.375