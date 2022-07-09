TFF’den devrim niteliğinde karar! Yeni bir dönem

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yıllardır konuşulan uygulamayı hayata geçiriyor. Eski TFF başkanlarından Kemal Ulusu, alınan kararı SÖZCÜ'ye değerlendirdi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni başkan Mehmet Büyükekşi idaresinde önemli hamleler yapmaya devam ediyor. Dün yapılan açıklamayla yeni MHK Başkanı açıklandı, ayrıca devrim niteliğinde kararlar alındı. SÖZCÜ'nün iki gün önce belirttiği gibi MHK'de 4. Sabri Çelik dönemi başladı. Çelik'in listesinde bir de kadın üye yer aldı. Federasyonun son kararlarında en büyük değişiklik ise Süper Lig kapılarının yabancı hakemlere açılmasıydı.

KRİTİK MAÇLARA YABANCI HAKEM

Değişiklik 6. madde içeriğinde, özet olarak, UEFA ile koordineli olarak Avrupa'nın önemli ligleriyle hakem değişimi yapılacağı açıklandı. Süper Lig'de görev alan UEFA Elit ve 1. Kategori Türk hakemlerin anlaşmalı liglerde görev yapacağı, karşılık esasıyla söz konusu liglerden aynı seviyedeki hakemlerin de Süper Lig'de maç yöneteceği bildirildi. Böylece yıllardır konuşulan kritik maçları yabancı hakemlerin yönetmesinin de önü açıldı.

KEMAL ULUSU: HAKEMLERİ KÜSTÜRÜR

1984-1985 yılları arasında 43'üncü ve 44'üncü dönem TFF Başkanlığı yapan Kemal Ulusu, yabancı hakem konusunu SÖZCÜ için değerlendirdi:

“Bizden önceki dönemde yabancı hakemler Türkiye'de çok kritik maçlar yönetti. Ancak bir süre sonra, yapılan tenkitler, kulüplerin baskısı ve özellikle Doğan Babacan, Hilmi Ok, Ertuğrul Dilek ve Talat Tokat gibi değerli hakemlerin gelişiyle bu uygulama kalktı. Bir kere bu TFF Başkanı'nın gelir gelmez yapması gereken bir konu değil. Kesinlikle bir danışma kurulu oluşturulmalı. Akademisyenlerle, futbol insanlarıyla görüşerek detaylıca karar verilmeli. Ayrıca mutlaka hakem değişimi karşılıklı olmalı. Bize gelecekse bizden de gitmeli. Bu, lafta kalmamalı.”

“KBV FUTBOLU YÖNETEMEZ!”

“Kulüpler Birliği Vakfı, futbolu yönetiyor. Türk futbolunun otoritesi TFF'dir. Kulüpler, federasyonu idare etmemeli. Siyasilerden baskı geliyor. Kulüpler istiyor. TFF Başkanı tayin ediliyor… Bakın tartışmalar yabancı hakemle kesinlikle bitmeyecek. Hakemlerimizin morali zaten bozuktu, daha da bozulacak. Hakemlerimiz tam eğitilmiyor. Bu iş çorbaya dönecek. Suçlamalar devam edecek. Kulüpler yine memnun olmayacak. Benim başkanlığımda TFF Başkanı aynı zamanda MHK Başkanı'ydı. Eskiden MHK bu kadar sıkıntı çekmiyordu. TFF Başkanı bu tenkitleri göğüslüyordu. Hakemler daha sakindi. Şimdi ligdeki tüm olaylar MHK üzerinde toplanıyor.”

10 ÜLKEDEN HAKEM GELDİ

1960-1970 arasında pek çok yabancı hakem Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında görev aldı. İtalya, Almanya, Avusturya, Yunanistan, Macaristan, Romanya, İsrail, Bulgaristan, Fransa ve İsviçre, Türkiye'ye hakem gönderen ülkelerdi.

İşte değişiklikler:

1- Yeni nesil atama sistemine geçilecek.

2- Saha hakemliği ve VAR hakemleri ayrılacak.

3- İkinci bir gözlemci, maçlarda görev yapacak.

4- Hakem ve gözlemci kadroları lige verilecek ilk arada oluşturulacak.

5- Deneyimli bir yabancı hakem eğitmeni göreve başlayacak.

6- Avrupa'nın önemli ligleriyle hakem değişimi programı yapılacak.

7- Hakem ve gözlemcilere ek psikoteknik testler uygulanacak.

8- Hakem ve gözlemcileri geliştirmek için bir üniversite ile iş birliği yapılacak.

9- Temsilcilik yapısıyla ilgili eğitim çalışmaları başlayacak.