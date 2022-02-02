TFF’den Galatasaray’a Pulgar jesti

UEFA'ya bildirilecek liste için acele eden Galatasaray, milli takımıyla Güney Amerika'da olan Pulgar için lisans konusunda TFF'den kolaylık gördü!

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Galataray-TFF-Erick Pulgar üçgenindeki zorlu süreç mutlu sonla bitti. UEFA'ya verilecek Avrupa Ligi takım listesinin bu gece 02.00'de bitecek olması nedeniyle saatlerle yarışan sarı-kırmızılı kulüp, federasyona dün başvurdu. Pulgar'ın 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Şili Milli Takımı ile dün gece Bolivya deplasmanında yer alması, lisansının yetişmesini riske atıyordu.

Kulüp, TFF'den, Şilili’nin mevcut sağlık raporlarını iletip detaylı kontrolün ertesi gün yapılmasına izin verilmesini talep etti. Federasyon da bunu kabul etti. Rutin dışına çıkılan bu uygulama ile Galatasaray ile TFF arasındaki buzlar da biraz olsun eridi.