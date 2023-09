TFF’den gıda boyası ile boyanan Atatürk Olimpiyat Stadyumu için açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor Galatasaray maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nın gıda boyası ile boyanmasına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Futbol Federasyonu 3. hafta erteleme maçında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan İstanbulspor-Galatasaray maçında yaşanan skandal ‘saha boyama’ olayının ardından açıklama yayınladı.

Galatasaray’ın 1-0 kazandığı müsabaka öncesi saha zemininin daha iyi görünmesi için gıda boyası ile yeşile boyanması ve futbolcuların her yerinin yeşil renge bulaşması Türkiye gündemine oturmuştu. Kısa bir süre önce Şampiyonlar Ligi finalinin oynandığı Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki skandal görüntüler sonrası TFF bir açıklama yayınladı. Federasyon stadyumun bakımından sorumlu firma ile sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.

İŞTE FEDERASYONDAN YAPILAN AÇIKLAMA:

“İstanbulspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında oynanan 3. hafta erteleme müsabakası esnasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saha bakım konularında eksiklikler ve yetersizlikler gözlenmiştir. Bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili firma ile yürütülen saha bakım sözleşmesinin 28 Eylül 2023 tarihi itibariyle feshine karar verilmiştir.”

NELER YAŞANMIŞTI?

İstanbulspor-Galatasaray mücadelesinin ilk yarısı oynanırken ekrana gelen bir görüntü sosyal medyada gündeme oturdu. Sarı kırmızılıların Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira yaşanan bir ikili mücadele sonrası uzun süre yerde kaldı. Daha sonra ayağa kalkan ve tedavi için kenara gelen Torreira'nın saçlarının ve formasının yemyeşil olduğu görülünce kafalar karıştı. Yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği o görüntüde Galatasaray'ın beyaz formasının ve Torreira'nın sarı saçlarının yeşile boyanması büyük şaşkınlığa neden oldu.

Yayıncı kuruluş Atatürk Olimpiyat Stadı’nda çimlerin daha iyi gözükmesi için gıda boyası ile yeşil renge boyandığını açıkladı.

Yaşananlar sonrası Galatasaray Kulübü de twitter hesabından bir paylaşım yaparak saha zeminine dikkat çekti. Sarı kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada, ”On a small note, we're not wearing green jerseys today (Küçük bir not olarak, bugün yeşil forma giymiyoruz)” ifadelerini kullandı.