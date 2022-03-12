TFF’den hakem atamaları hakkında açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), görevine son verilen hakemlerin ardından oluşan tepki ve Başakşehir'in istifa çağrısına cevap verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbolunda son günlerin bir numaralı gündem maddesi olan hakemler hakkında açıklama yaptı. 13 hakemin görevine son verilmesinin ardından kulüpler sezon ortasında alınan karara tepki gösterdi. Başakşehir Kulübü de yaptığı açıklamada, TFF ve Merkez Hakem Kurulu’nu (MHK) istifaya davet etti.

Bu durum üzerine TFF, tepkilere ve hakemlerin görev iadesinin olmadığını açıklayarak şu paylaşımı yaptı;

“Medipol Başakşehir Futbol Kulübü tarafından, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. hafta atamalarına ilişkin olarak, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan senaryolar üzerinden bazı sorular yöneltilmiştir.

Öncelikle herhangi bir hakemimizin görev iadesi söz konusu olmamıştır. Somut bir bilgi olmadan, hakemlerimizi ayrıştıracak tutum ve yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir, kulüplerimizin böyle bir hakkı da yoktur.

Ayrıca hatırlatmak isteriz ki, MHK tarafından yeni klasmanların belirlenmesinden itibaren, haksız, mesnetsiz değerlendirmeler ve hayal ürünü komplo teorileri ile hakemlik müessesi yıpratılmak istenmekte ve hedef gösterilmektedir.

Maalesef oluşturulmak istenen güvensizlik ortamı, sadece hakemlerimize değil Türk futbolunun saygınlığına zarar vermektedir.

Hakemlerimize güvenimiz ve kalan haftalarda en iyi şekilde görevlerini yapacaklarına inancımız tamdır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu”

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