TFF’den lig maçlarına ‘Ramazan’ düzenlemesi

TFF, 2 Nisan'da başlayacak olan Ramazan ayı nedeniyle maçların başlama saatlerinde değişikliğe gidildi. Federasyon, Süper Lig maçlarının programını milli ara sebebiyle henüz açıklamazken, 1. Lig maçlarının saatlerini duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu, 11-14 Mart tarihlerinde tüm yurtta etkili olan elverişsiz hava koşulları nedeniyle Spor Toto 1. Lig’in 29. haftadan itibaren 1 hafta kaydırılması sonrasında, daha önce ilan edilmiş olan 30-35. hafta müsabaka programlarını yeniden düzenledi.

TFF’den yapılan açıklamada, 2 Nisan’da başlayacak Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının başlama saatleri 20.30 olarak belirlendiği belirtildi.

19-20 Nisan’da oynanacak 33. hafta maçlarının saatleri aynı günlerde yapılacak ZTK Yarı Final 1. karşılaşmaları dikkate alınarak yeniden düzenlendi.

Ramazan Bayramı’na denk gelen 35. hafta maç programında da bazı değişiklikler yapıldı.

Yeniden düzenlenen Spor Toto 1. Lig 30 – 35. hafta maç programları şöyle:



